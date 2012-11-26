2013 Yatırımları Konuşuldu

Mahalle muhtarlarını çok önemsediklerini çünkü yerel alanda beklentilerin, eksikliklerin ve istenilenlerin neler olduğunu en iyi bilen ve takip eden muhtarların olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Belediye olarak her yıl belirli aralıklarla Muhtarlar Toplantısı yapıyoruz. Muhtarlarımız ile her zaman beraber ve birlikteyiz. Ancak 76 mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de birçok konuyu gündeme getirerek fikirlerini aldık. Bugün muhtarlara acil yapılması gereken 3 hizmet ve yatırım belirtiniz sorunsunu yazılı istedik. Ortak nokta, belediyemizden istekleri sosyal ve spor tesisleri ile sanat ve meslek edindirme kurs yerleri ile açık alan fitnes aletleri istemeleri oldu. “ dedi.

Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda mahalle muhtarların büyük katkısı olduğunu ifade eden Büyükkılıç, belediye ile muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalardan mahallenin dolayısı ile ilçenin fayda sağladığını kaydetti.

Kaymakamlık, Büyükşehir, Kaski, TEK, Doğalgaz, Otobüs işletmesi ile Melikgazi Belediye Daire Müdürlerin katıldığını toplantı da Büyükkılıç, toplantısı sonrası hatıra fotoğrafı çektirerek, belediye yemekhanesinde öğle yemeği ikramında bulundu.