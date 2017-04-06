2017 POMEM başvuru tarihleri ne zaman, nasıl yapılır?

10 bin polis alımı başvuruları 3 Nisan 2017 Pazartesi günü itibariyle başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde Karaman Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyetinde 10 bin polis alımı yapılacağını açıklamasının ardından POMEM başvuru işlemleri yapacak adaylar sürecin ne zaman başlayıp, biteceğini araştırıyor. POMEM başvurusu yapacak adaylar bu sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgileri merak ediyor. Polis Akademisi, polislik alımı başvuru sürecinden, adaylarda aranan niteliklere kadar merak edilenleri adaylarla paylaştı.

Başvurular ne kadar sürecek?

2017 POMEM, 10 bin polis alımı başvuruları 3 Nisan 2017 Pazartesi günü başladı. İnternet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, işlemlerini 14 Nisan 2017 Cuma tarihine kadar yapabilecekler. Başvuru sürecinin ardından adaylar sınava tabi tutulacaklar.

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