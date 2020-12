2020 YILINDA DA MAZLUMLARIN YÜZÜ GÜLMEDİ

Dünyada 43,5 milyon insan köle muamelesi gördü

Modern kölelerin %71’ini kadınlar oluşturdu

10 milyonunu çocuklar oluşturdu

15,5 milyonunu zorla evlendirilenler oluşturdu

Modern köleler günde 20 saat çalıştırılıyorlar

Modern kölelik Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avustralya'da yaygınlık kazanıyor

27 yıldan bu yana cezaevinde ömür tüketen yaşları 80’leri geçen Sivas olayları mazlumlarının yeniden adil yargılanma talepleri karşılık bulmadı.

Üzerinden 23 koca yıl geçen, darbecilerin brifinglerindeki talimatları ile cezaevine konan 28 Şubat mazlumlarının yeniden yargılanma taleplerine kendileri de 28 Şubat mağduru olan iktidar döneminde kulak asılmadı.

Genç evlilik mahkumlarının ve ömür boyu nafaka mağdurlarının mağduriyetlerine sivil toplum kurumlarının tüm çabalarına rağmen çözüm üretilemedi, mağduriyetleri artarak devam etti.

Kadına yönelik şiddet artarak devam etti. Bir yılda 1000’e yakın kadınımız şiddet kurbanı olarak hayatını kaybetti.

Uzun süren tutukluluk sebebiyle birçok insan işini, aşını kaybetti; yuvalar dağıldı, eşler dul, evlatlar yetim kaldı.

OHAL döneminde kanun hükmünde kararnamelerle görevden uzaklaştırılan, yapılan yargılamalar sonunda beraat eden kamu personeli herhangi bir suç isnat edilemediği halde OHAL komisyonlarınca göreve başlatılmadı. İşsiz, aşsız kaldı.

Çok sayıda kamu personeli mahkemelerden beraat kararı almasına rağmen hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeden özel sektörde de işe alınmayarak açlığa mahkum edildi.

Bağlayıcı üstünlüğü olan Anayasa Mahkemesi kararları normal mahkemelerce dikkate alınmayarak yeni yargılamalar yapıldı.

Ülkemizin birçok yerinde güpegündüz adam kaçırma ve karakollarda kötü muameleye ne yazık ki çok şahit olmaya başladık. 1990 – 2000 yılları arasında kaldığına inandığımız kötü ve içe kapanmacı muamelelere yeniden rastlanmaya başlandı.

Geçmişi çağlar ötesinde kalması gereken kölelik; modern kölelik olarak devam etti. Özgür Yürü Vakfı'nın tespitlerine göreÇin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Arakan gibi ülkelerde Müslümanlar (Uygurlar dahil) asimilasyona uğramaya, hakları çiğnenmeye devam ediyor.Afganistan, Irak, Yemen, Suriye gibi ülkelerde iç çatışmalar ve silahlı grupların saldırıları, Filistin'de İsrail güvenlik güçlerinin saldırı ve baskıları ile her gün onlarca insan hayatını kaybetmeye, yaralanmaya, hapislerde çürümeye devam ediyor.Mısır'da darbeci Sisi cuntasının hukuksuz ve adaletsiz yargılamaları sonucu binlerce insan hapislerde çürümeye, yüzlercesi idam sehpalarında can vermeye, Somali'de, Sudan'da, Libya’da, Nijer'de, Nijerya'da ve diğer birçok ülkelerde Eş Şebap, Boko Haram ve diğer silahlı güçlerin saldırıları ile yüzlerce silahsız, sivil masum can vermeye, binlercesi de sığınmacı olarak çöllerde ve Akdeniz'in sularında can vermeye devam ediyor.Irkçı saldırılar ve İslam düşmanlığını körükleyen güvenlik yasaları sebebiyle meydana gelen saldırı ve sokak eylemlerinde masumlar ölmeye, mal ve can güvenliği ile inanç hürriyeti zarar görmeye devam ediyor.ABD başta olmak üzere birçok ülkede ırk ayrımcılığı ve diğer saldırılar ve polis şiddeti sonucu her gün onlarca insan ölmeye, şehirler güvensiz ve yaşanmaz hale gelmeye devam ediyor.Mazlumder Kayseri Şubesi olarak!Yukarıda özetlemeye çalıştığımız Türkiye ve dünyadaki insan hakları ihlallerinin önümüzdeki yıllarda yaşanmaması, insanlığın adalet ve hukukun, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir hayata kavuşması dileğimizdir. Bunun temini için dünya ve Türkiye idarecileri ile adalet arayan sivil toplum kurumlarını göreve davet ediyoruz.