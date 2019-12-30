"2020 yılında hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız" Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl mesajında, "2020 yılında, ülkemizin ve ilimizin ortaya konulan hedeflere ulaşması için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır" ifadesinde bulundu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:45