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"2020 yılında hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni yıl mesajında, "2020 yılında, ülkemizin ve ilimizin ortaya konulan hedeflere ulaşması için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır" ifadesinde bulundu.

"2020 yılında hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız"
Vali Şehmus Günaydın, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Kayserili hemşehrilerim, yeni beklentiler ve umutlarla dolu yeni bir yıla girmenin sevinç, heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni yılda da gücümüze inanarak, Ülkemizin, milletimizin ve çok kıymetli Kayserili hemşehrilerimin geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmesi için her türlü engeli birlik, beraberlik içerisinde aşacağımıza, aynı kararlılıkla toplumun tüm kesimleri ile el ele, gönül birliği yaparak, ülkemizi ve Kayseri’mizi hak ettiği noktaya taşımak için azim ve gayretle çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum.

2020 yılında, ülkemizin ve ilimizin ortaya konulan hedeflere ulaşması için her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiği ortadadır.

Yeni yılda, Kayserili hemşehrilerimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarımızın, belirlenen hedeflere ulaşmak için ortak bir iradeye sahip olması, en büyük gücümüzdür. Bu vesile ile ilimizin her konuda gelişmesine katkı sağlayan çok değerli halkımıza katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, çok kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, ilimizde bulunan misafirlerimizin, çalışma arkadaşlarımın, çalışmalarımıza katkı ve destek veren basın mensuplarımız ile aile ve yakınlarının, yeni yılını en samimi duygularımla tebrik ediyor; 2020 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum."
 

Kurumsal

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