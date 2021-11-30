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2021 YILINDA EN ÇOK RUHSAT VEREN BELEDİYE OLMA YOLUNDA

2021 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 2000 ruhsat veren Melikgazi Belediyesi, Türkiye'nin en çok ruhsat veren belediyesi olacak.

2021 YILINDA EN ÇOK RUHSAT VEREN BELEDİYE OLMA YOLUNDA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile toplantı yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçemiz planlı, düzenli yapısı ve birçok ilden fazla nüfusu ile büyük bir ilçemiz. Planlı, gerçekçi ve koordineli bir çalışma ve yatırımlar ile modern kentleşmeyi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Melikgazi Belediyesi olarak, Türkiye’de yapı ruhsatı verilmesinde 899 ruhsat ile 4’üncü sırada yer almıştık. 2021 yılı içerisinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz bünyesinde yaklaşık 2.000 ruhsat verdik. Bu ruhsatların büyük çoğunluğu bağ ve sayfiye alanları gibi 2 katlı yapılar. Bu rakamlarla Türkiye’nin en çok ruhsat veren belediye olacağız. Bu yıl geçtiğimiz yıla göre 2 kat ruhsat sayısı arttı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.
 

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