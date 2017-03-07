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21 kadın öğretmen adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda daha önce meslekten ihraç edilen ve Bylock kullandığı tespit edilen 21 kadın öğretmen adliyeye sevk edildi. 

21 kadın öğretmen adliyeye sevk edildi
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilmiş ve örgütün iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edilen 33 kadın öğretmen için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 33 kadın öğretmen gözaltına alınmıştı. Öğretmenlerden 21'i, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
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