Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilmiş ve örgütün iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edilen 33 kadın öğretmen için gözaltı kararı çıkarılmış, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 33 kadın öğretmen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan öğretmenlerden Ayşe Ö., Esra D., Hatice K., Hilal T., Mahinur Kübra A., Meral Y., Tuğbanur T., Ülkü T., Zehra Ş., Fatma Nurdan A., Hacer G. ve Gül D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
21 kadından 12'si tutuklandı
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda daha önce meslekten ihraç edilen ve Bylock kullandığı tespit edilen 21 kadın öğretmenden 12'si tutuklandı.
08 Mart 2017 Çarşamba 09:41
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