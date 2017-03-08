21 kadından 12'si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilmiş ve örgütün iletişim ağı olan Bylock kullandığı tespit edilen 33 kadın öğretmen için gözaltı kararı çıkarılmış, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 33 kadın öğretmen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan öğretmenlerden Ayşe Ö., Esra D., Hatice K., Hilal T., Mahinur Kübra A., Meral Y., Tuğbanur T., Ülkü T., Zehra Ş., Fatma Nurdan A., Hacer G. ve Gül D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.