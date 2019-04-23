23 Nisan Şenliği’ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şenlik Büyükşehir Belediyesi önünden başladı. Şenlik için Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 1500 bisikleti bayrağımızın renklerini taşıyan balonlarla süsledi. Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan bisiklet turuna Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın da bir şenlik havasında kutlanacağını ifade ederek çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen ve dünyada bir benzeri olmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladı.







1500 BİSİKLETLİ İLE 23 NİSAN TURU

Daha sonra Başkan Memduh Büyükkılıç’ın start vermesiyle 1500 bisikletli Büyükşehir Belediyesi önünden hareket etti. 23 Nisan bisiklet turuna Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı. Kırmızı beyaz balonlarla süslenmiş bisikletlerle ve 23 Nisan şarkısı eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan bisiklet turu Talas Paraşüt indirme Alanında sona erdi.







ŞENLİĞE 10 BİN KİŞİ KATILDI

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Talas Paraşüt İndirme Alanında yapılan 23 Nisan Şenliği’ne Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte şenliğe iştirak etti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı muhteşem şenlikte bir konuşma yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, katılan herkesin bayramını kutladı. Böyle güzel kutlamaları devam ettireceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Spor A.Ş.’mizin bu güzel etkinliğinde birlikteyiz. 1500 bisikletle Büyükşehir önünden yaklaşık 8 kilometrelik mesafeyi kat ettik. Şenliğimize bu kadar etkin katılmanız bundan sonra yapacağımız etkinlikler için bizleri yüreklendiriyor. 19 Mayıs’ı da çok daha güzel etkinliklerle kutlayacağımızı ve sürprizlerimiz olacağını bugünden ifade ediyorum. Valimizin de talimatlarıyla bugün Hayvanat Bahçemiz, kayak merkezindeki mekanik tesisler, müzeler ve buz pistimiz çocuklarımıza ücretsiz olacak” dedi.

Vali Şehmus Günaydın da konuşmasında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Ecdadımızdan aldığımız güçle bundan sonra da bu büyük milletin önüne çıkacak bütün zorlukları çocuklarımız ve gençlerimiz sayesinde aşacağız” diye konuştu.







ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİLER

23 Nisan Çocuk Şenliği nedeniyle Talas Paraşüt İndirme Alanı’nda Spor A.Ş. tarafından trambolin, halat çekme, tırmanma duvarı, waterball gibi çeşitli oyun alanları oluşturuldu. Halat çekme alanında Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da çocuklarla birlikte halat çektiler. Çeşitli aktivite alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar ve ailelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından sucuk-ekmek ikram edildi. Şiirlerin okunduğu, konserlerin verildiği ve çeşitli aktivitelerle çocukların doyasıya eğlendiği 23 Nisan Şenliği gün boyunca devam etti.

