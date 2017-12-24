25 İHRAÇ, 1 İADE

Son KHK’ların Kayseri’ye yansıması. Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Kayseri’yi de etkiledi. Şehrimizde aralarında İl Jandarma Komutanı ve 1 kaymakamın da bulunduğu 25 kişi ihraç edilirken, 1 kişi ise görevine geri döndü.

24 Aralık 2017 Pazar 18:44