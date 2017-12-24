25 İHRAÇ, 1 İADE

Resmi Gazete’de yayımlanan listeye göre ihraç edilenlerin isimleri şu şekilde:
Kaymakam
Yeşilhisar Kaymakamı iken açığa alınan Mustan Barış İşler.
Askeri personel
Kayseri İl J.K. iken Personel Başkanlığı emrine atanan Kur. Kd. Alb. Bayram Özer, Kayseri İl J.K.’ndan Şırnak İI J.K.’na atanan J. Per. Asb. Kd. Çvş. Semih Poyraz, Kayseri İl J.K.’ğı J. Bkm. Kd. Çvş. Hayati Ayhan, Talas J.K.’ğı J. Asb. Çvş. Hüseyin Karabay.
Milli Eğitim
İncesu öğretmen Mahmut Tanrıverdi, Kocasinan Öğretmen Nurettin Yıldız, Melikgazi öğretmen İlhami Yıldız, Melikgazi Kimyager Bilal Soysal.
Diyanet
Bünyan Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Demiryürek, Hacılar İmam Hatip Mustafa İnci, Melikgazi Kur'an Kursu öğreticisi Bahriye Çetin, Melikgazi Kur'an Kursu öğreticisi Fildan Atlı, Kayseri Melikgazi İmam Hatip Mustafa Önen.
Sağlık
ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi Gözde Özcan, ERÜ Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Şükrü Bişiren, Develi Uzman Tabip Murat Yusuf Sav.
Çeşitli kurumlar
Kocasinan Veri Hazırlama kontrol işletmeni Nihat Gümüş, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Mühendis Musa Savaş, Devlet Hava İşletmeleri Genel Müdürlüğü AIM Memuru Coşkun Dalmaz, Kocasinan PTT memuru Hüseyin Şahan, Elektrik teknisyeni Mehmet Savaş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Sosyolog Serkan Erdoğan, Adliye Yazı İşleri Müdürü Fuat İşler, Sosyal Güvenlik Müdürlüğü Memur Şakir Ceylan.
1 iade
Diğer yandan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Fatih Çağan ise görevine iade oldu.
(Kayseri Gündem)
Resmi Gazete’de yayımlanan listeye göre ihraç edilenlerin isimleri şu şekilde: