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27 Mayısla Birlikte Diğerleri De Yok Sayılsın

Mazlumder Kayseri Şubesi yaptığı basın açıklamasında TBMM'de görüşülmeye başlanan bir yasa teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mazlumder Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş, “27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016, ülkemizde darbe, muhtıra ve darbe teşebbüsü dönemleridir” dedi.  

27 Mayısla Birlikte Diğerleri De Yok Sayılsın

Taş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hepsi millet iradesine karşı ve millet iradesine zarar veren haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, zulüm, katliam ve ihanet dönemleridir. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un verdiği ve TBMM'de görüşülmeye başlanan bir yasa teklifi ile 27 Mayıs 1960 darbe döneminin adaletsiz ve hukuksuz devlet kararlarının yok sayılması ve mağdurların haklarının iade edilmesi ülkemizin gündemine gelmiş bulunmaktadır. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak TBMM'ye verilen kanun teklifini yerinde ve geç kalmış bir girişim olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz. Teklifimiz sadece 27 Mayıs 1960 darbe dönemi değil, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 ve 15 Temmuz 2016 darbe, muhtıra ve darbe kalkışması dönemlerinin de TBMM'de kurulacak araştırma komisyonlarınca her yönüyle araştırılıp her türlü haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulama ve mağduriyetlerin ortaya çıkarılması ve mağdurlara maddi ve manevi zararlarının iade edilmesi için (Ölmüşlerse mirasçılarına) TBMM ve hükümeti göreve davet ediyoruz."
          
 

Kurumsal

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