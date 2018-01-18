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275 kilo eroin ele geçirildi

Kamyon sürücüsü Kayseri doğumlu N.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

275 kilo eroin ele geçirildi

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyon ile Van'dan Solhan ilçesine kamyona gizlenerek getirilen 580 paket içerisindeki 275 kilo gram eroin ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğügörevlilerince yapılan risk analizi destekli istihbari çalışmalarda bugün Van'dan gelerek Solhan ilçesini takiben kent merkezine seyir halinde olduğu ve içerisinde yüklü miktarda eroin bulunduğu tespit edilen kamyona yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek,



"Ağaçeli mevkiinde yapılan operasyon neticesinde Kayseri doğumlu N.C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, kamyon içerisinde uyuşturucu arama köpeği Kiraz marifetiyle yapılan aramada ise herhangi bir yükü olmayan kamyonun brandası ile demir tentelerinin arasına suntalar vasıtasıyla oluşturulan gizli bölme içerisinde yaklaşık 580 paket içerisinde 275 kilo gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi. (haberler.com)

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BİNGÖLEroinKayseri
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