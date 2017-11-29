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'28 aşiret reisiyle gizlice buluştu’ iddiasına Abdullah Gül cephesinden cevap

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiret reisleriyle buluştuğu iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt geldi.

'28 aşiret reisiyle gizlice buluştu’ iddiasına Abdullah Gül cephesinden cevap
Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiret reisleriyle buluştuğunu yazmış, 28 aşiret lideriyle gizlice görüştüğünü iddia etmişti.
Kanal D muhabiri Seçil Özer, konuyu araştırdığını belirterek, Gül'ün yaklaşık bir ay önce eski Şanlıurfa Vekili Faruk Bayrak'ın daveti üzerine Şanlıurfa'ya gittiğini, akşam saatlerinde de bir yemeğe katıldığını söyledi.

AŞİRET LİDERLERİ DE KATILDI
Yaklaşık 100 kişinin olduğu yemekte bazı aşiretlerin liderleri de yer aldı. Ama Gül'e yakın isimler bu geziye herhangi siyasi bir anlam yüklenmeyeceğini açıkladılar.
Habere göre Gül'e yakın isimler şöyle konuştu:
"Herhangi bir aşiretin lideriyle özel, gizli bir toplantı yaptığımız doğru değil. Seyahate siyasi bir kılıf biçilmeye çalışılmamalı. Seyahatin böyle bir maksadı yoktu ama Gül'e Urfalıların yoğun bir ilgi vardı, bu ilgi yüzünden atağa geçti yorumları yapıldı."
Timetürk
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