28 Şubat Bitti Demek Abartı Olur

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Küçük Millet Meclisi'nin bu haftaki konuğu, gazeteci-yazar Serdar Arseven oldu. Arseven, ''28 Şubat Post Modern Darbe ve Günümüze Yansımaları'' konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında, 28 Şubat sürecini anlatan Arseven, o günlerde 28 Şubat'ın bin yıl süreceğinin dile getirildiğini, bu söylemin abartılı olduğunun, aradan geçen kısa zamanda anlaşıldığını bildirdi. Arseven, ''28 Şubat süreci bin yıl sürecek dediği zaman adamın biri ya sürer mi sürmez mi hakikaten o günkü karanlıklar içerisinde galiba sürer diyenler falan vardı. O belki çok abartılalıydı ama şimdi de 28 şubat süreci bitti demek çok abartı olur. Öcalan sürecindeki tezgahlar bana gerçek gücün hala milletin eline geçmediğini gösteriyor. Güç dengelerinde tabii ki değişiklikler oluyor, eskisi gibi değil ama şu anda kimse de yanılgı durumu içerisine düşmesin'' ifadelerini kullandı.

28 Şubat döneminde ekonomik gücü elinde bulunduranların bugün de aynı konumda olduğuna dikkati çeken Arseven, "Güç yine sermayenin elinde. Aslında çok fazla bir şey değişmiş değil. Bugün terörü bitirmek adına atılan her adımın ardından yaşananlarda bunu çok iyi görüyoruz. 28 Şubat bitti demek çok abartılı olur" diye konuştu.

Arseven, bir ülkenin en güçlü yönü alındığında, çok kolay bir şekilde o ülkenin zayıf hale getirilebileceğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Türkiye'nin en güçlü yönü, savaşçı kişiliği, milleti ile ordusu arasındaki kuvvetli bağdır. Bunu görenler, milletle ordu arasını açmak için, askeriyedeki bazı generallere kötü işler yaptırdılar. Böylece askeriyeyi milletin gözünde düşürmeye çalıştılar. Üniforma da, birtakım askerlerin yaptığı davranışlar da orduyu bağlıyor ve o ordu böyle yıpratıldı. Buradaki en büyük tuzak, son derece içe dönük düşmandan korkan, düşman karşısında hiçbir gücü olmayan düşman karşısında hiçbir caydırıcılığı olmayan, sadece milletinin değerleriyle uğraşan, iç tehdit anlayışına göre kodlanmış bir ordu tanımını bir takım tipler eliyle oluşturmak. Üniformaya layık olmayan bazı tipler tarafından öyle şeyler yapılsın ki, öyle göze batsın ki bunlar... Peki bunlara silah mı dayayıp yapıyor bunlar. Hayır, o tiynetteki insanı getirirsen oraya öyle yapar. Bugün Ergenekon'dan yargılanan tiplere bakın, yüzde yüz millet düşmanıdır.''

Gazeteci-yazar Arseven, son günlerde herkesin darbe kaşıtı bir tavır takındığını da belirtti.

Küçük Millet Meclisi toplantısının yöneticiliğini ise Kayseri Baro Başkanı Avukat Fevzi Konaç yaptı.