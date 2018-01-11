28 Şubat mağdurları yeniden yargılansın

MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, 28 Şubat 1997’de Türkiye’de; siyaset, bürokrasi, basın, iş çevresi, sivil toplum ve asker ayağı ile dışardan bunlara destek veren ABD ve Avrupa ülkelerinin gayretiyle millet iradesine karşı postmodern bir darbe yapıldığını hatırlatarak, “Darbe sonunda iktidar partisi ve ortağı parti dağıtılmış, onbinlerce öğrenci okulundan, onbinlerce kişi işinden olmuş, iş adamları fişlenmiş ve memleketimiz ekonomik siyaset kültür ve diğer alanlarda büyük zararlara bırakılmıştır. O dönemde hukuksuz yargılamalarla binlerce insan mahkeme kapılarını aşındırmışlar, bunlardan yüzlercesi de o zaman bunlar hakkında hukuksuz karar veren, şu anda ise FETÖ suçlamasıyla görevden alınan ve hapse atılan hakim ve savcılar tarafından onlarca yıllık mahkumiyet kararına uğratılmışlardır. İki günden beri 28 Şubat darbe sanıkları, yani darbeyi yapanlar Ankara’da yargılanıyor. O zaman darbe yapanlardan bugün hayatta olan 60 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava devam ediyor. Bugün MAZLUMDER ve ona destek veren STK’lar, darbe döneminin halen hapiste olan 367’nin üzerindeki hukuksuz, adaletsizce ceza evlerinde tutulan mahkmlarının yeniden yargılanıp serbest bırakılması için 10 şubenin olduğu 10 ilde basın açıklaması ile talepte bulunacaklar. Umarım hem Meclis, hem Adalet Bakanlığı, hem de hükümet sesimizi duyar. O günden bugüne ömürlerini hapislerde çürüten bu insanların serbest bırakılması için bekletiğimiz süreç başlatıldı.” ifadelerini kullandı.







“Aileler cezaevi yollarında mağdur”

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Mehmet Yakut ise, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, cezaevlerinde tutulan siyasi mahpuslar ve aileleri için 28 Şubat’ın bütün ağırlığıyla devam ettiğini belirterek, “28 Şubatçıların müebbet hapis talebiyle yargılandığı, brifingli ya da paralel yargının elemanları olup kritik mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların ihraç ve tutuklamalara muhatap olduğu bir vasatta 28 Şubat tutsakları 20 yıldan uzun bir süredir içeride olup, bu kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ise halen cezaevi yollarında mağdur edilmektedirler.” dedi.



“Brifingli-siyasi yargılamalar iptal edilsin”

Sürekli olarak çeşitli bahanelerle ucu açık ileri tarihlere ertelenen 28 Şubat sorunun çözülmesinin kendileri için bir onur mücadelesi olduğunu söyleyen Yakut sözlerini şöyle tamamladı;

“Çoğunluğu işkenceli soruşturmalar, üretilmiş ya da darbenin bir diğer ayağını oluşturan kartel medyası tarafından şişirilmiş deliller, önyargılı ve brifingli yargılamalar neticesinde cezaevine girmiş Müslüman mahpusların, 20-25 yılı bulan sürelerle cezaevlerinde tutulması yaşanan hukuksuzluğu en açık haliyle ortaya sermektedir. Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin ve bu sürecin bütün aktörlerinin aydınlatılmasını; 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat’ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını; 28 Şubat tutsaklarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

Haber: Tuba Köksal