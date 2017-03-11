"28 Şubat Müslümanlara yapılan bir darbedir"

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen, ’28 Şubat’ta Direniş 15 Temmuz’da Diriliş ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sitemi’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Milletvekili Reşat Petek, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbelerinin kıyaslanmasını doğru bulmadıklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan tutuklamalarda haksızlık olduğuna dair şikayetlerin artması üzerine, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğuna dikkat çeken Milletvekili Reşat Petek, 15 Temmuz sonrası yapılan incelemelerde daha adaletli davranıldığını ifade etti.Milletvekili Reşat Petek, "FETÖ ile mücadelede mağduriyet içinde olanların olduğu sürekli söyleniyor. Ama mağduriyetin giderilmesi için sağır olmuş bir iktidar yok. Nitekim bu şikayetler çok gelmeye başlayınca Başbakanımız bizi topladı ve buna çare bulmak için KHK ile Başbakanlık OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş oldu. Şimdi onun atamaları yapılacak. Gerçekten mağdur olduğunu düşünenler önce oraya başvuracak, kendileri ile ilgili inceleme yapılacak, eğer düzenleme yapılamaz ise de yargıya başvurabilecek. Bunun da yargı yolu açılmış oldu. 'Sizin 28 Şubatçılardan ne farkınız var?' diye soranlara da en büyük cevabımız budur."28 Şubat’ın darbe olmadığını söyleyenlere de yanıt veren Milletvekili Reşat Petek, "28 Şubat bir darbedir. Demokrasiye balans ayarı yaptık diyenlerin, TBMM’de çoğunluğu olmayan Mesut Yılmaz’a iktidarın altın tepside sunulduğu, Müslümanların hedef gösterildiği bir darbedir. Geçmişte darbelerden etkilenen darbeciler gidip bir yerde kadro almak yerine TSK içinde Batı Çalışma Grubu’nu kurdu. Bu, esasen bir cunta oluşumu. Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı bunun içinde mi içinde değil mi bu araştırılıyor. Ben kayıtları izledim, Karadayı, böyle bir emir vermediğini söylüyor. Ama ortada bir vakıa var bu grup kurulmuş, Bakanlıklara, YÖK’e, okullara her yere talimat veriyor. İstedikleri kadar bu darbe değil, biz Başbakanın talimatlarını uyguladık diyorlar. İsmail Hakkı Karadayı darbe yapmadık diyor ama Bodrum’da Mesut Yılmaz’a, ‘Sana altın tepside iktidar sunduk’ diyor. Kendisine şunu da sordum, ‘Sayın İsmail Hakkı Karadayı bu ülkede insanların kılık kıyafetine, kutsalına müdahale kabul edilir. Hele hele başörtüye el uzatılmasını namusuna müdahale kabul eder. Sizin Genelkurmay Başkanlığı döneminizde üniversite öğrencilerine başörtüsünden dolayı zulmettiniz. Vicdanınız bunu kabul ediyor mu?' O da kravatını gevşetti, susma hakkını kullanacağını ifade etti" dedi.15 Temmuz darbe sürecinden sonra hükümetin daha adaletli davrandığını dile getiren Petek, AK Parti hükümeti döneminde, temel hak ve hürriyetlerin genişletildiğini ifade etti. Milletvekili Reşat Petek, "1997’de Yozgat’taki Fen-Edebiyat Fakültesinde altı kızımızı dekan kovuyor. Onlar bana gelip şikayetçi oldu. Ya herkes gibi kulağımızın üstüne yatıp konjonktüre uyacaktık ya da hakkı savunacaktık. O zaman YÖK Başkanı Kemal Gürüz hakkında soruşturma başlattık. Davaya geçemeden bizi görevimizden aldılar. Allah o kadar büyük ki, daha dünyada iken onlarla hesaplaşmayı bize nasip etti. Şimdi biz Türkiye’de hak ve hürriyetleri genişlettik, insanların ayrım olmadan temel hak ve hürriyetlerini koruyabilecekleri bir Türkiye oluşturduk" diye konuştu.