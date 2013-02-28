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28 Şubat Tehlikesi Devam Ediyor

Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Kayseri Şube Başkanı Halit Erdoğan, "Türkiye'de 28 Şubat'ta darbe tehlikesi vardı, şimdide o tehlike devam ediyor" dedi.

28 Şubat Tehlikesi Devam Ediyor
Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ın yalnızca askerlerin gerçekleştirdiği masum bir hareket olduğuna inanmanın "saflık" olacağını belirten Erdoğan, "Bu oluşumun asker, sermaye, siyaset, yargı, üniversite ayağı ve hepsini harekete geçiren bir derin devlet ayağı bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Her birimin kendi alanlarında önceden planlanmış program dahilinde organize bir şekilde hareket ederek Türkiye'yi adım adım ihtilal zeminine çekmeye çalıştığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siyasi ekip Meclisi çalışamaz hale getirirken yargı kolu yapılan uygulamaların hukuka uygunluğunu savunmuş üniversitelerde karışıklık, zulüm ve keyfi muameleler sürdürülmüştür. Sermaye grupları da basın ve yayın yoluyla bu karışıklık ve kaosun sorumlularının seçimle iş başına gelen hükümet olduğu vurgusunu yaparak toplumu müdahalenin meşruluğuna inanmaya hazır hale getirmişlerdir. 28 Şubat sadece tankların Sincan'da yürütülmesi olarak düşünmek ve askerin haklılığını kabul etmek saflık olacaktır. Bu gün askerleri toplamak, ortakları ve iş birlikçilerini dışarda düşünmek, tetikçi konumundakilerini cezalandırmak azmettirici ve suç ortaklarını görmemezliktir. Türkiye'de 28 Şubat'ta darbe tehlikesi vardı, şimdi de o tehlike devam ediyor. Çünkü darbeci kadrolar veya varisleri 15 yıl önceki yerlerinde halen durmaktadırlar. Darbelere dayanak olan tüm kanunlar yönetmelik ve yönergeler halen yürürlükte."

Tüm mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi ve kaybedilen hakların iade edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, o dönemdeki taraflı yargı kararlarının, darbelere dayanak olan kanunların ve yönetmeliklerin iptal edilmesini istediklerini söyledi.

23 Mart 2011 tarihinde yapılan düzenleme ile Türk Silahlı Kuvvetleri mağdurlarına bir kısım hakların verildiğini hatırlatan Erdoğan, ilişik kesim tarihi ile kanunun çıktığı tarih arasında bu personellerin maaşlarının ödenerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

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