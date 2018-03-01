28 Şubat’ın arkasında da FETÖ var

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No'lu Şube, Eğitim Gençlik ve Kültür Merkezinde Baro Eski Başkanı Avukat Fevzi Konaç’ın katılımıyla 28 Şubat darbesiyle ilgili söyleşi yapıldı.

Mehmet Akif İnan konferans Salonunda yapılan söyleşiye eğitimcilerin ve STK’ların ilgisi büyük oldu.

28 Şubat davalarında aktif olarak savunma yapan Baro Eski Başkanı Avukat Fevzi Konaç, “28 Şubat, İttihat Terakki ile başlayan bir süreçtir. Abdülhamit Han’a yapılan darbe ile Necmeddin Erbakan Hocamıza yapılan darbenin aynı mantık ürünü olduğu aşikârdır. 1950’li yıllarda demokrasiye ve Başvekil Adnan Menderes’e yapılan zulümler 28 Şubat zulmü ile aynıdır. Her on yılda milletin sevdiği iktidarlara yönelik yapılan darbeler sadece Türkiye kaynaklı müdahaleler değildir” dedi.

Cumhuriyet kurulunca birtakım insanların reddi miras anlayışı ile hareket ettiğini belirten Konaç, Amerika ve emperyalist güçlerin 1990’dan sonra İslam’ı ve Müslümanları potansiyel düşman olarak gördüklerini dile getirdi.

Süreçteki başörtüsü yasakları ile sadece İslami değerlerle mücadele edilmediğini ve binlerce insanın hak etmediği halde zindanlara atıldığını kaydeden Konaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “28 Şubat’ın arkasında FETÖ var, FETÖ ‘bizi bırakın bunları yok edin!’ demiştir. Uyanık olunmazsa yeni Kalkancılar, Fadime Şahin’ler, Müslüm Gündüz’ler, Çevik Bir’ler yine bu milletin karşısına çıkartılacaktır. Çözüm olarak öncekilerin düştüğü hatalara düşmeden adaletli davranarak insani ve İslami bir yaklaşım ortaya konmalıdır. Erbakan Hoca’yı o gün eleştirenler bugün Hocamızın davranışlarının ne anlama geldiğini gayet iyi anlamışlardır. 28 Şubatların bir daha yaşanmaması için hataları önce biz eleştirmeliyiz, bir kardeş olarak korkmadan olumlu eleştiri mantığı ile hareket edelim.”

Programın sonunda Eğitim Bir sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Fevzi Konaç’a plaket takdim etti.