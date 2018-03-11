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28 ŞUBAT’IN KUDRETLİ HAKİMİ ÖLDÜ

Türkiye'nin önemli davalarına bakan, "kapatılan Ankara 1 No'lu DGM"nin Başkanlığını da yapan, 28 Şubat ara rejiminin kudretli hakimi, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz (74), Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Karadeniz, dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe hakkında da savcı beraat istemesine rağmen mahkumiyet kararı vermişti.

28 ŞUBAT’IN KUDRETLİ HAKİMİ ÖLDÜ

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk Caddesinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz’e, Mustafa B.nin (25) kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Mehmet Orhan Karadeniz ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı.



Kurtarılamadı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Orhan Karadeniz, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumu ciddi olan Karadeniz gece yaşamını yitirdi.

Sürücü gözaltında
Motosiklet sürücüsü Mustafa B. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Boztepe, polis tarafından gözaltına alındı.



Önemli davalara baktı
2008 yılında emekli olan Mehmet Orhan Karadeniz, eski DEP milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikast girişimi, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi’ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), "Fethullah Gülen davası" , Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesine saldırı davalarına da bakmıştı.
(hürriyet.com.tr)

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Anahtar Kelimeler:
HakimŞükrü Karatepe
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