29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve üniversite rektörleri başta olmak üzere mülki ve askeri erkân ile siyasiler, sivil toplum kuruluşlarından davetliler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Resepsiyon, Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı’nın konuklarını kapıda karşılamasıyla başladı. Davetlilerin Cumhuriyet Bayramlarını kutlayan Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı, şehit yakınları ve diğer misafirlerle yakından ilgilendi.

Vali Kamçı, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in Türk Milletinin tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Dünyanın en güçlü orduları karşısında, esaret altında yaşamaktansa bağımsızlık için büyük bir Kurtuluş mücadelesi veren milletimiz, Cumhuriyet rejimi ile taçlandırılmıştır. Bugün de bağımsızlığımızın, istikbalimizin, demokrasimizin ve millet egemenliğinin yegane teminatı Cumhuriyet yönetimidir. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden bir asra yakın zaman geçmesine rağmen, emellerini gerçekleştiremeyen güçlerin, açık ve gizli birçok saldırısı ve provokasyonu ile karşı karşıyayız. Kullandıkları figüranlar zamanla değişse de, asıl niyetlerinin değişmediğini Türk Milleti olarak çok iyi biliyoruz. Yıllardır PKK terör örgütünü Ülkemizi zayıflatmak, yıpratmak ve boyun eğdirmek üzere kullanan dış güçler, son yıllarda FETÖ, DAEŞ, DHKP-C, YPG ve PYD gibi birçok terör örgütünü de işin içine katarak, büyük planını gerçekleştirmek için her türlü yolu denemektedir.”

Vali Kamçı, tüm figüranlarını üzerimize salan bu güçlerin tankla, topla milletimizin iradesini esir alamayacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Yakın zamanda yaşanan diplomasi alanındaki traji komik gelişmeler de göstermiştir ki, Ülkemiz ve milletimiz söz konusu olduğunda uluslararası hukuk ve diplomatik teamüller dahi hiçe sayılabilmektedir. Ülkemize demokrasi ve hukuk alanında yaptırımlar uygulamaya ve bize ders vermeye çalışan Batının ikiyüzlülüğü, milletimizce de aleni olarak görülmekte ve istişare edilmektedir. 15 Temmuz’da gerçekleştirilmek istenilen darbe girişiminin, sadece bir iktidar değişikliğini hedeflemediğini, Ülkemizin en önemli resmi kurumlarının savaş uçakları ile bombalanması bile ispat etmeye yeterlidir. Bu derecede büyük bir girişimin, piyonu ve uygulayıcısı olan FETÖ terör örgütünün iplerinin, dışarda hangi güçlerin elinde olduğunu da yaşanan gelişmeler göstermektedir. Şüphesiz, Ülkemize ve Milletimize yönelen bu hain girişimin failleri, yargı önünde hak ettikleri cezai müeyyidelerle, en ağır şekilde cezalandırılacaklardır”

Daha sonra kırmızı beyaz renklerle hazırlanan ve üzerinde ‘Cumhuriyetimizin 94. Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun' yazılı pasta, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı ve şehit yakınları ile birlikte kesildi.

Resepsiyonun sonunda Vali Kamçı ve eşi Ayşe Kamçı resepsiyona katılan davetlilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

Kurum Haberi