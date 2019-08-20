3 Büyükşehir belediyesine kayyum atanması şehit ailelerini sevindirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine kayyum atanması Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de şehit aileleri ve gazileri sevindirdi. İHA'ya konuşan dernek başkanları, mutluluklarını dile getirdi.



Ramazan Çiftçi: "Hak yerini buldu"

Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi yaptığı açıklamada, "Bu üç büyükşehir belediyesine kayyum atanması şehit aileleri ve gazileri memnun etmiştir. Olması gereken hak yerini bulmuştur. Çünkü bu ülkede teröre, teröriste kim karşılık verirse karşılığını mutlaka Türkiye Cumhuriyeti devletinden görecektir. Bizler şehit olurken veya gazi olurken ülkemizin bütünlüğü için şehit ve gazi olduk. Bunların eylem ve söylemleri teröre destek niteliğindeydi. Zaman zaman o bölgede çalışan şehit aileleri ve gazilerimiz ile dernek başkanlarımız ile istişare ettiğimizde şehit yakınları ve gazilerinin işten çıkarılmalarının ve teröristlerin yeniden işe alınması gibi işlemler yapılıyordu. Bizde devletimizden, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’dan böyle bir hamlenin ne zaman yapılacağını bekliyorduk. Ve bu beklentimiz gerçekleşti. Böyle bir işlemi yapan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya ve ona destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Nevşehir şehit aileleri ve gazileri olarak teşekkür ediyorum. Teröre destek veren bu ülkede bundan sonra barınamayacağını bilmelidir. Bizlerin beklentileri hep bu yöndedir. Maalesef bu ülke bunları hak etmiyor. Şehit aileleri ve gazileri olarak bunlardan üzüntü duyuyoruz. Sizler seçilmiş belediye başkanısınız teröre neden destek oluyorsunuz? Olması gereken düzgün işlerinizi niye yapmazsınız. İllerinizdeki çalışmalarını diğer belediye başkanları gibi illerine hizmet olarak sunsalardı bu duruma düşmeyeceklerdi. Bunlar alenen PKK’ya KCK’ya ve teröriste destek verdiler ve karşılığını buldular. Bu şekilde başka belediyelerde varsa kayyum atanmasını bekliyoruz. Kim bu ülkede teröre teröriste destek veriyorsa o ilin belediyesine kayyum atanmasında hiçbir engel yoktur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir” şeklinde konuştu.



Yılmaz Üçkan: "Önemli olan sinekle uğraşmak değil, bataklığı kurutmaktır. Bu da onun ilk adımıdır"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da atanan kayyumların şehit yakınlarını ve gazileri sevindirdiğini söyleyerek, "İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu kayyum atamaları biz şehit aileleri ve gazileri sevindirmiştir. 31 Mart yerel seçimleri ile Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanlıklarına seçilmiş olup seçildiği günden bugüne kadar terör örgütü propagandası yapan, talimatlarını terör örgütünden alan, şehit ve gazi ailelerimizi işten çıkaran vatan hainleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde belediye başkanlığı yapamaz. Bakanlığımızın yağmış olduğu kayyum atamaları vatan hainlerine en güzel cevaptır. Bu atamaları şehit ve gazi aileleri olarak destekliyoruz ve bakanlığımızın her zaman yanındayız. Burada özellikle belirtmek isterim ki, önemli olan sinekle uğraşmak değil, bataklığı kurutmaktır. İnşallah bu da onun ilk adımı olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımları ve eşini Demirtaş’a ziyarete göndermesi biz şehit aileleri ve gazileri derinden yaralamıştır. Yapılan bu paylaşımlar ve hareketler bizlerin dikkatinden kaçmamaktadır. Bu paylaşım ve eylemler toplum tarafından değerlendirilip gerekli hassasiyet gösterileceğinden eminiz. Seçilenler bizlerden saygı bekliyorlarsa, seçilenlere saygımızın tel şartı vatan hainleri ile terör örgütleri ile aralarına koyduğu mesafedir" diye konuştu.



Mutlu Kılıçaslan: "Yüreğimize su serpti"

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise, "İçişleri Bakanlığının aldığı kayyum kararını destekliyoruz. Bizler şehit aileleri olarak şehit ailelerinin işten çıkarılmasını tepki ile karşılamıştık. Vatan için canlarının veren şehitlerimizin emanetlerinin şehit ailelerinin işlerine geri dönmesi yüreğimize su serpti. Bu bağlamda bizler hükümetimizin yanındayız. PKK ve PKK’ya destek veren hainlerin karşısında dik ve şerefli şekilde duracağız" dedi.

