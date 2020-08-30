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30 Ağustos ruhu yaşıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Polis Şehitliği’ne tek başına gelen ortaokul öğrencisi Ahmet ile karşılaşan ve makam aracı ile evine bırakan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “30 Ağustos ruhu yaşıyor” dedi.

30 Ağustos ruhu yaşıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenler sonrasında Kartal Şehitliği ve şehir mezarlığındaki Polis Şehitliği’ni ziyaretlerle devam etti.

Şehir mezarlığındaki Polis Şehitliği’ndeki ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Erbosan Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Ahmet ile tanıştı ve sohbet etti.

Ekinci, “Şehitlerimiz için geldim” diyen ve tek başına olan Ahmet’i makam aracına alarak Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde oturduğu evine kadar bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, “Ahmet Erbosan Ortaokulu 6. Sınıf. Polis şehitliğimizde tanıdım Ahmedimizi. Şehitlerimiz için geldim diyor ve tek başına. Dostlar sevinsin, düşmanlar düşünsün. 30 Ağustos ruhu yaşıyor. Sözleştik. Görüşeceğiz. İyi ki varsın Ahmedim” dedi.
 

İHA

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