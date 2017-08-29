Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Ağustos Türk milletinin esir olmayacağının göstergesidir

Vali Süleyman Kamçı, tarihi üstün başarılarla dolu Türk milletinin iftihar abidesi olan 30 Ağustos Zaferinin milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatı ve Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır” dedi.

30 Ağustos Türk milletinin esir olmayacağının göstergesidir

Vali Süleyman Kamçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 
Vali Kamçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bu zafer ile Anadolu insanı topyekûn verdiği onurlu mücadelesini milli birlik ve beraberliğini ve milleti ile bütünleşmiş kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya göstermiş oldu.
Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir.
Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olmalı, bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için yapılması gerekenlere odaklanmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Zafer’in ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kahraman mimarlarını, milli güvenliğimizi korumak uğruna şehadete yürüyen emniyet ve güvenlik teşkilatı mensuplarımızı, kamu görevlilerimizi ve masum vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve emniyet güçlerimize muvaffakiyet diliyor, Kayseri’nin değerli halkına ve Aziz Milletimize Cenab-ı Allah’tan sağlık, esenlik ve huzur dolu günler niyaz ediyorum.” (Kurum Haberi)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.