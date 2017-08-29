30 Ağustos Türk milletinin esir olmayacağının göstergesidir

Vali Süleyman Kamçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Vali Kamçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu zafer ile Anadolu insanı topyekûn verdiği onurlu mücadelesini milli birlik ve beraberliğini ve milleti ile bütünleşmiş kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya göstermiş oldu.

Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmiştir.

Hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olmalı, bu bilinçle her gün bir basamak daha yükselmek için yapılması gerekenlere odaklanmalı, emanetçisi olduğumuz mirası bizden sonrakilere çok daha iyi koşullar altında teslim etmeliyiz.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Zafer’in ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kahraman mimarlarını, milli güvenliğimizi korumak uğruna şehadete yürüyen emniyet ve güvenlik teşkilatı mensuplarımızı, kamu görevlilerimizi ve masum vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle yâd ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve emniyet güçlerimize muvaffakiyet diliyor, Kayseri’nin değerli halkına ve Aziz Milletimize Cenab-ı Allah’tan sağlık, esenlik ve huzur dolu günler niyaz ediyorum.” (Kurum Haberi)