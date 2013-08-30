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30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Kayseri’de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tören, Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin asker ve vatandaşı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması devam eden tören, askeri birliklerin protokolü selamlaması ile son buldu.

Silahlı kuvvetler ve zırhlı araçların geçişini coşkuyla karşılayan vatandaşlar, askerlerin verdiği selama Türk Bayraklarını sallayarak karşılık verdi. Askeri birliklerin yaptığı protokol geçişinin ardından, zırhlı araçların geçişi de ilgiyle izlendi.

Tören sonrası konuşma yapan Vali Orhan Düzgün, “30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin tabi bugün bu topraklar üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak, rahatlıkla birbirimize ziyaret edebiliyorsak, bayramımızı bayram havasında yaşayabiliyorsak bunun başta Atatürk ve silah arkadaşlarına, kahramanca şehit olanlara ve gazilerimize borçluyuz. Bu duygularla herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de, “Bizler bugün onlar sayesinde rahat yaşıyoruz. Etrafımıza bakıldığı zaman hürriyetin ne kadar kıymetli olduğunu, barışın n e kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Allah bu güzelliği elimizden almasın” ifadelerini kullandı.

Tören, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin vatandaşlarla fotoğraf çektirmesinin ardından son buldu.
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