3.5 Ton Sucuk Dağıtıldı

Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki aşevi önünde kamyonla getirilen sucukların önünde açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, “TBMM bütçe görüşmelerinde iki yıl kadar önce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözü yolsuzluklara getirerek hiç ummadığımız bir şekilde Kayseri örneği vermişti. Adliyede kesinleşmiş olayı çarpıtarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni suçlamıştı. Biz cevabını verip doğru belgeleri verdiğimiz halde suçlamaya devam etmişti. Tongaya bastığını, kendilerine bilgi veren klavuzlarının yanıldığını anladılar ama bu yalanlarını devam ettirdiler” dedi.

Başkan Özhaseki, o günlerde seçim dönemi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Kayseri’nin adını vererek çıkmış oldukları televizyon programlarında bu yalanlarını sürdürdüler ve haksız yere suçladılar. Kimi zaman kötü bir fotoğraf göstererek suçladılar kimi zaman karşı tarafın avukatını satın aldığımız yalanlarını uydurdular. Akla hayale gelmedik basitlikler içinde yalanlarını sürdürdüler. Hukukun genel prensibidir, böyle bir suçlama varsa savcılar el koyar. Bizim olayımızda bu söylenenlerin hepsi kesinleştiği halde dosya yeniden açıldı. Yeni inceleme sonrasında karar verildi. Söyledikleri gibi hiçbir kötülük olmadığı hırsızlık olmadığı yine kesinleşti.”

İddia edildiği gibi bir kötülüğün olmadığının kesinleştiğini anlatan Özhaseki, şunları söyledi: "O kadar iftiraya maruz kalanlar olarak mazlum bir şekilde bu işe rıza mı göstermeliydik? Yoksa karşı cevap mı vermeliydik. Hepsinde de hukuka müracaat ettik. Şahsım adına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Şevki Kulkuloğlu’na ve Atilla Kart’a 13 dava açtım." Bunlardan dört tanesinin sonuçlandığını belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biri reddedildi ama temyiz safhasında. 80 bin TL kadar para kesinleşti. Bunun 20 bin TL’si yatırıldı ve sucukçuya peşinat olarak verildi. Geriye 55-60 bin TL kaldı. Sucukçudan vadeli olarak aldık ve şu an vatandaşa dağıtıyoruz.”

Başkan Özhaseki, konuşmasının ardından kamyonla getirilen ve üzerinde “Değerli hemşehrilerim. Sizlerin de hatırlayacağı gibi bir müddet önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediyemiz ve şahsımız hakkında bir takım iftiralarda bulunmuştu. Aradan geçen zaman zarfında hukuki süreç tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütün söylediklerinin yalan ve iftira olduğu kesinleşti. Bu yalan ve iftiralara karşı açmış olduğumuz bir çok maddi ve manevi tazminat davasını kazanıyoruz. Aldığımız paralarla da binlerce sucuk paketi yaptırıp sizlerle paylaşıyoruz. Umarız bu onlara ders olur. Bir daha kimseye iftira etmezler” yazılı sucuk paketlerini kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı.