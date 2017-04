4 kız kardeş yaptıkları işle para basıyor

Fındık bahçelerinde dört fidanın bir araya gelmesiyle ‘fındık ocağı’ kurulur. Böylece verim artar. Tıpkı o bahçelerdeki dört fidan gibi dört kız kardeş birleşip kendi çikolata markaları ‘Fındık Ocağı’nı kurdu. El yapımı çikolatalarının da ünü artık kentlerini aşmış durumda.

Her biri farklı alanda eğitim aldı. Ancak ailelerinin 50 yıldır iç içe olduğu fındıktan vazgeçemeyen 4 kız kardeş ortak bir hayalde buluştu. Trabzon’da kendi markalarını yaratan Sungur Kardeşler, cesaret isteyen bir girişimciliğe imza atarak, fındığı çikolatayla buluşturdu ve el yapımı üretime başladı.

Dünya gazetesinden Ercan Üslü'nün haberine göre Trabzon’da, her biri farklı alanda eğitim gören dört kız kardeş, ortak bir hayalde buluştu. Dedeleri Reşit Sungur’un 50 yıl önce Trabzon’da açtığı dükkânda ilk kez fındıkla tanışan Sungur Kardeşler, yıllar sonra cesaret isteyen bir girişimcilik başarısına imza attı. Trabzon fındığını tanıtmayı ve katma değeri yüksek bir şekilde satmayı hedefleyen dört kardeş, bir buçuk yıl önce ‘Fındık Ocağı’ markasını oluşturdu. Ve bugün haftada 50 kilogram fındık satar hale geldi.

Fındık Ocağı markasının yaratıcısı Mimar Seyyare Sungur, kendi tasarladığı mekânında girişimcilik öyküsünü anlattı. İki kuşaktır fındıkla geçimini sağlayan bir ailede yetiştiğini söyleyen Sungur, mimar olmasına rağmen kendi fabrikalarında on yıl boyunca her bölümünde çalıştığını ve her gün ‘Trabzon fındığını nasıl daha çok tanıtırım’ sorusunu kendisine sorarak cevap aradığını belirtti. “Aslında biraz ahde vefa ve biraz da kaliteli Trabzon fındığını tanıtmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduk” diyen Sungur, “Dört kız kardeş bir araya gelerek bugünkü ‘Fındık Ocağı’nı kurduk. Her fındık ocağına dört dal fındık dikilir. Dört kız kardeş olduğumuz için markamıza isim bulmakta pek zorlanmadık. Dünyanın önde gelen çikolata markalarından Belçikalı Callebaut markasının İstanbul’daki Çikolata Akademisinde iki yıl eğitim aldım. Sonra Biyolog olan kardeşim Sinem ve Kamu Yönetimi mezunu Demet de eğitim aldılar. Üçümüz üretimdeyiz. Karadeniz Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi Bölümünde Yüksek Lisans öğrencisi Kübra ise mekânın kafe alanında müşterileri karşılıyor. 200 metrekare alanda hem üretim alanı hem de kafe ve restoran alanı var. Çikolata Akademisi’nden sertifika aldıktan sonra, Ağustos 2015’te ‘Fındık Ocağı’ markasının da patentini alarak üretime başladık” dedi.

HAFTADA 50 KİLO FINDIK KULLANILIYOR

“Trabzon’da el yapımı çikolata üreten yer yok. Aslına bakarsanız Türkiye’de fındık odaklı el yapımı çikolata üreten bir mekân da yok” diyen Seyyare Sungur, Karadeniz karayolu üzerinde butik bir mekan olarak kurdukları Fındık Ocağı’nda haftada 50 kilogram fındık satıldığını kaydetti. Ürettikleri tüm çikolata ürünlerine fındık kattıklarını dikkat çeken Sungur, “Fındığı paket çeşitleri halinde de satıyoruz. Çikolatanın yanı sıra yüzde 92 fındık oranında fındık ezmesi üretiyoruz. Tamamen katkısız. İçinde yüzde 8 oranında sadece pudra şekeri var. Fındık ezmesini ayrıca dolgu malzemesi olarak da kullandık. Fındık ezmeli çikolata ürettik. fındıklı sufle ürettik. Kışın zencefilli tarçınlı çikolata, yazın ise şeftalili karpuzlu çikolatalar üretiyoruz. Fındıklı çikolatayı dört mevsim tüm ürünlerde kullanıyoruz. Tatlı tuzlu bitter çikolata üretiyoruz. Tuzlu portakallı çikolata üretiyoruz. Herkesin bildiği Beyoğlu çikolatası bizde de en çok satan çikolatalardan. Fındık satan, katkılı fındık ezmesi üretip satan çok yer var. Ancak taze fındığı çikolatayla harmanlayıp el yapımı tamamen katkısız üretip, satan mekân yok. Biz en iyi fındığı en iyi çikolatayla buluşturuyoruz” dedi.

FRANCHİSİNG TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Fındık Ocağı olarak, ilk iki yıl için koydukları hedeflere ulaştıklarını dile getiren Seyyare Sungur, franchising taleplerini değerlendirmeye aldıklarını ifade etti. Butik ve özel bir iş yaptıkları için tanıtım noktasında titiz davrandıklarının altını çizen Sungur, “Trabzon’da bir AVM’de altı ay önce küçük bir teşhir alanı işletmeye başladık. Buradan çok olumlu sonuçlar aldık. Sosyal medyayı ve findikocagi.com adresimizi aktif olarak kullanıyoruz. Bir de ürünlerimizi taze satabilmek adına İstanbul’da küçük bir üretim atölyesi kurduk. İstanbul’da birçok müşterimizden ve Samsun’dan da franchising talebi var. Para kazanma hırsımız yok. Butik ve özel bir iş yapıyoruz. Fabrikasyon yapmadan franchising taleplerini değerlendirerek bu alana geçiş yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

