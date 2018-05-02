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4 parti daha ittifak yaptı

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'dan sonra; CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de ittifak için anlaştı.

4 parti daha ittifak yaptı

4 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala partilerin kurduğu ittifaklar da belli oluyor.

KARAR MİLLETVEKİLLİĞİ İÇİN

İttifak parti, perşembe günü resmi olarak duyurulacak. İttifakın adıyla ilgili iki isim üzerinde anlaşma yapıldı. Kararı liderler verecek.

MHP ve AK Parti'nin 'Cumhur İttifakı' hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimi için kurulurken, 4 partinin ittifakı ise milletvekilliği seçimi için yapıldı.

İYİ Parti, CHP, SP ve DP liderlerinin ortak kararıyla kurulan ittifakın ismini liderler karar verikten sonra açıklayacak.

Kaynak:Ensonhaber.com

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