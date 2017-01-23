4 yeni KHK daha

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre:

-Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kurulması kararlaştırıldı.

-367 kişi görevinden ihraç edildi.

-124 kişi göreve iade edildi.

- Yerel yayın yapan onTV ve Kanal 12 adlı medya kuruluşları kapatıldı.





Göreve iade edilenlerin büyük bir kısmının Diyanet'ten olması dikkat çekti.

Görevden alınanların listesi için TIKLAYINIZ

Göreve iade edilenlerin listesi için TIKLAYINIZ

OHAL KOMİSYONU KURULDU

685 Sayılı KHK ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin “milli güvenliğine” karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kuruldu.

Komisyona verilen yetkiler kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkında, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi görev alanları yer aldı.

Bu komisyon ile OHAL KHK'leri ile işinden ihraç edilenlerin yargıya başvuramaması nedeni ile maruz kalınan baskı da hafifletilmiş oldu. Komisyon kararlarına itiraz hakkıyla birlikte 3 yıla kadar yayılacak gibi bu duran bu iç hukuk yolu tükenmeden AİHM'e gidilemeyecek. Böylelikle AİHM kararlarının bir süre önü alınmış oldu.

GÖZALTI SÜRELERİ

Yayınlanan kararnamede gözaltı süreleriyle ilgili şöyle bir madde bulunuyor: "Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yedi günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.”

Bu arada eklenen geçici madde ile KHK öncesi gözaltına alınanlar için bu sürenin yine 30 gün olarak devam ettiğini belirtmekte fayda var.

SİYASİ DENETİM Mİ GELİYOR?

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Türkiye oturumu yapacağı konuşuluyordu. Oturum düzenlenirse, Türkiye’nin 2004 öncesinde olduğu gibi yeniden AKPM’nin siyasi denetim sürecine dâhil edilmesi gündeme gelmişti.

AKPM Siyasi İşler ve Denetim (monitoring) komisyonları Türkiye’deki gelişmelerin 23-27 Ocak tarihlerinde Strasbourg’da yapılacak AKPM genel kurul toplantılarında “acil gündem maddesi” başlığı altında görüşülmesi için Aralık ayında başvuruda bulundu. Başvuru 23 Ocak Pazartesi sabahı (Bugün) ilk olarak AKPM Büro toplantısında ele alınacak.

Oturum sonunda alınacak kararda Türkiye’nin “Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği” gerekçesiyle 2004 öncesi olduğu gibi yeniden denetim sürecine alınması gündeme gelebilir.

Türkiye 1996 yılında dahil edildiği denetim sürecinden, gerçekleştirdiği reformlar sayesinde Haziran 2004’te çıkarılmıştı.Türkiye’nin bu süreçten çıkarılması AB ile üyelik müzakerelerine başlayabilmesinde önemli rol oynamıştı.

AKPM öncesi yayınlanan bu KHK'ların Türkiye'nin yeniden siyasi denetime alınmaması için atılan bir adım olarak da yorumlanıyor.

İŞTE İHRAÇ EDİLEN KAYMAKAMLAR LİSTESİ

23 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 683 sayılı KHK ile İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 134 personel ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı’ndan ihraç edilen personeller arasında kaymakam adayı, kaymakam, hukuk müşaviri, teknisyen, hizmetli, vali yardımcısı ve ilçe nüfus müdürleri yer aldı.

Gümüşhane Vali yardımcısı Hüseyin Avcı, Adana Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer, Tokat Almus Kaymakamı Ahmet Ali Özdemir, Burdur Altınyayla Kaymakamı Medeni Bakır, Gaziantep Araban Kaymakamı Ahmet Selim Yavuzeli, Kastamonu Araç Kaymakamı Veli Biçer ve Küre Kaymakamı Nesim Işık, Kırşehir Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, Konya Derebucak Kaymakamı Haydar Köktaş ve Doğanhisar Kaymakamı Mehmet Çamlıca, Antalya Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner, Nevşehir Hacıbektaş Kaymakamı Erdal Çetinbaş, Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamı Hamit Bağlama, Eskişehir Mahmudiye Kaymakamı Mehmet İcik, Kayseri Özvatan Kaymakamı Uğur Yıldırım ile Sakarya Taraklı Kaymakamı Muhammet Kaya görevden el çektirildi.

İşte o liste:

Kaynak:Odatv.com