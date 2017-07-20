43. YILINDA KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Kıbrıs Barış Harekatı Cumhuriyetimizin yakın tarihindeki unutulmaz olaylardan birisidir. Türk milletini eşi benzeri olmayan bir biçimde kenetleyen, başarılı bir zaferdir. Buradaki amacımız da, 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta başlattığı ve 14 Ağustos'ta Türk Birlikleri'nin başkent Lefkoşa'ya girmesiyle sonuçlanan askerî harekâtı yeniden anmak ve o gün yaşananları hatırlayabilmek.

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:03