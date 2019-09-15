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5 AYDIR DEVAM EDİYOR!

Kayseri’yi Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Batı hattındaki illere bağlayan ve aynı zamanda Kayseri’ye komşu illeri de diğer bölgelere bağlayan Kayseri Boğaz Köprü yol yapım işi sürerken, ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

5 AYDIR DEVAM EDİYOR!

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün üstlendiği yol yapım işi 2014 yılında Kayseri Ticaret Odası Meclis toplantısına taşınmış ve üyelerce tartışmalara yol açmıştı. Yetkililer, Boğazköprü-Anbar/Toyota kavşağı arasındaki 2,6-2,7 km’lik kısmın yenileneceği, yapılacak olan yenileme çalışmalarının ortalama 3 ay süreceği, 2-5,3 ay süre zarfında da söz konusu yerlerin kapalı kalacağını belirtmişti.



5 ay geçti ama açılmadı!
Yol yapım sürecinin 2 buçuk 3 ay gibi kısa bir sürede bitirileceği yetkililerce belirtilmesine rağmen, aradan geçen 5 aylık sürede yol trafiğe henüz açılmadı. Kayseri turizm, ticaret ve ekonomisini olumsuz yönde etkileyen yol yenileme çalışmalarının Ekim ayında tamamlanacağı ve yolun yeniden trafiğe açılacağı iddia edildi.



Kötü kokulara çözüm bulunamadı
Batı, güney ve kuzey yönlerinde kentin ana giriş kapısı olan, ayrıca ülkeyi doğu ile batı arasında birbirine bağlayan Boğazköprü mevkiindeki kötü kokulara da hiçbir çözüm bulunamadı.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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