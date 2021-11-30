5 MAHALLEYE 5 FIRIN

Bu kapsamda Kuruköprü, Cemir, Örencik, Kepez ve Çatakdere’ye 5 yeni mahalle fırını yapıldı.

Elektrik, su ve diğer ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından kullanıma sunulan fırınlar, zarif mimarisinin yanında modern imkanlarıyla da mahalle sakinlerinin ekmek yapımında büyük kolaylıklar sağlıyor.

“FIRINIMIZ ÇOK GÜZEL OLDU, DÜNYALARA DEĞER!”

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren mahalle sakinleri, yapılan fırınları çok beğendiklerini ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Fırından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cebir Mahallesi sakini Seher Kaptan, “Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun, fırınımız çok güzel, çok beğendik.” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Pembe Aydın da fırının işlerini çok kolaylaştırdığına vurgu yaparak, “Devletimize teşekkür ediyorum, evimiz aşağıdaki fırına uzaktı, araç olması gerekiyordu, şimdi evimize yakın oldu. Pişirmesi olsun, kendisi olsun fırınımızın her şeyi çok güzel. Başkan Mustafa Yalçın’dan Allah razı olsun.” diye konuştu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cebir Mahalle Muhtarı Recep Çelik, mahallelerine çok fazla hizmet yapıldığını ve bunların kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

“Fırınımız dünyaları değer” ifadeleriyle fırını çok beğendiğine vurgu yapan Muhtar Çelik, Başkan Yalçın’a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

