5 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız

Çin'in Urumçi katliamında, camileri yıktığını, masum insanları tutukladığını ve yurtdışında yaşayan Uygurları bulmak için baskınlar düzenlediğini kaydeden Başkan Uygurtürk, “Temmuz 2009 tarihinde, Çin işgali altındaki Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de halk, iki Uygur Türkünün öldürülmesini protesto etmek istemişlerdir. Bunun üzerine olaylar çıkmış ve Çin resmi açıklamasına göre, 197 kişi hayatını kaybetmiş, 1721 kişi yaralanmış, 1434 kişi tutuklanmıştır. Ama ölü sayısının 5 binin üzerinde, yaralı sayısının da onbinlerle olduğu görgü tanıklarının ifadeleri ile ortadadır” dedi.

“Çin’in işkenceleri her geçen gün artıyor”

Çin’in uyguladığı işkencelerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Uygurtürk, Ramazan ayında Uygurlara orucun yasaklandığını hatırlattı. 5 Temmuz’da şehit olanları rahmetle andıklarını kaydeden ve bu katliamı dünyaya unutturmamak için çalışacaklarının altını çizen Uygurtürk, “Çin Doğu Türkistan’da Türk İslam Kültürünü, dini inancını yok etmek için böyle yöntemlere baş vuruyorlar. Ama Doğu Türkistanlı Müslümanlar kendi inanç ve kültürüyle yaşam için mücadele ediyor bu uğuruna can ve malları fide ederek şehit oluyorlar. Doğu Türkistan’ı orada yaşanan zulümleri anlatmak zorundayız. Artık sizlerde oradaki Müslümanların neler yaşadığını biliyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsanız en azından dualarınızla onlara destek olabilirsiniz ve sizlerde orada yaşanan zulümleri başkalarının bilmeleri için anlatabilirsiniz’’ şeklinde konuştu.