533 polis göreve iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 533 polisin bakanlık oluru ile görevlerine iade edildiğini duyurdu.



GÖREVE İADE EDİLENLERİN LİSTESİ YAYINLANMADI

KHK'larla FETÖ nedeniyle görevinden ihraç edilen polis ve emniyet mensupları bugün 16 Kasım 2017 tarihinde göreve iade edildi. Göreve iade edilen 533 polis ve emniyet mensubu isim listesi ise henüz açıklanmadı.



İçişleri Bakanlığı, FETÖ terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu iddiasıyla daha önce görevden uzaklaştırılan polislerin durumunu tekrar değerlendirdi. Soruşturmalar ve itirazları da dikkate alan bakanlık, 533 polisin görevlerine iade edilmesine karar verdi. Son dakika duyurusunu Emniyet Genel Müdürlüğü yaptı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 16 Kasım 2017 tarihli duyurusuyla bugün 533 polis memuru görevinin başına döndü.