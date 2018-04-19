5’İ KESİN! İŞTE BOMBA İSİMLER

TÜRKİYE 24 Haziran 2018'de erken seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları da bir bir ortaya çıkmaya başladı... Kimler cumhurbaşkanı adayı oldu?.. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim? Abdullah Gül Saadet Partisi'nin adayı olacak mı? İşte isimler;

RECEP TAYYİP ERDOĞAN : MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin '26 Ağustos'ta erken seçime gidelim' çağrısına AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: 24 Haziran'da erken seçime gidiyoruz... İşte dün saat 15:30'da yapılan bu açıklamayla Türkiye resmen seçim sathı mahalline girdi... Erken seçimi öneren isim olan MHP lideri Bahçeli, akşam saatlerinde yaptığı son açıklamayla 'MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır' dedi. Böylece 24 Haziran seçimi için adaylığı ilk resmileşen isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

MERAL AKŞENER... Meral Akşener, İYİ Parti'yi kurmadan önce cumhurbaşkanı adaylığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasından hemen sonra bir basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday oluyorum" dedi. İYİ Parti seçime katılacak mı katılmayacak mı tartışmaları için de Akşener, "Herkes aklını başına alsın, İYİ Parti seçime katılacak" dedi...





ABDULLAH GÜL SAADET'İN ADAYI MI?.. Aylardır gündemden bir türlü düşmeyen "Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olacak mı?" sorusu çok kısa bir süre sonra cevabını bulacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün yaptığı açıklamada, "Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" dedi.

CHP'NİN ADAYI İLKER BAŞBUĞ MU?.. CHP her ne kadar "Seçime hazırız" dese de 65 gün sonra yapılacak erken seçim için adayını 15 gün içinde belirleyeceğini de açıklayarak kafa karıştırmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk dillendirilen isim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu... CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçenler arasında en dikkat çekeni eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ... Bir süredir cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Başbuğ'un CHP tarafından aday gösterilip gösterilmeyeceği ise merak konusu...

CHP'NİN ADAYI OLARAK İSMİ GEÇENLER... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçenler arasında her seçimde isimleri gündeme gelen 3 isim daha var. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eski TBMM Baykanı Hikmet Çetin ve İlhan Kesici...

DOĞU PERİNÇEK... Her seçimin en iddialı ismi olarak ortaya çıkan ancak bugüne kadar yüzde 1'i bile bulamayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan etti. Doğu Perinçek'in aday olabilmesi için 100 bin imzayı bulması gerekiyor...

LEVENT GÜLTEKİN... Son dönemde yaptığı açıklamalar ve yazdığı yazılarla kemalist çevrelerin dikkatini çeken, anketler yaptırarak cumhurbaşkanı adaylığı için zemin yoklayan gazeteci yazar Levent Gültekin, erken seçim kararının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile "Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi. Levent Gültekin'in aday olmak için 100 bin imzayı bulup bulamayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

TUNA BEKLEVİÇ... Bir dönem liberal çevrelerin parlak çocuğu olarak gösterilen Tuna Bekleviç, 2006 yılı sonunda 'Güçlü Türkiye Partisi’ni (GTP) kurmuştu. 2011 Milletvekili genel seçimlerinde AK Parti Edirne 2. Sıra Milletvekili adayı olan Bekleviç, seçilemeyince 2017 yılında Hayır Partisi girişimini başlatmıştı. Şu günlerde Anıtkabir'den Diyarbakır'a doğru başlattığı 'Kardeşlik Yürüyüşü'nü tek başına sürdüren Tuna Bekleviç de 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan isimlerden oldu. (İNTERNETHABER.COM)