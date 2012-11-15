Hacılar bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Vali Şerif Yılmaz, Hacılar Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya, Kayseri Orman Bölge Müdürü Ahmet Kara, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. 87 hektar olan hacılar bölgesindeki araziye 60 bin fidan dikildi. Fidan dikim töreninde Vali Şerif Yılmaz, fidan dikimi yapan mensuplarının fotoğraflarını çekti. Fidan dikimi sonrası konuşan Vali Yılmaz, “Burada ağaç dikimi törenine katıldık. Bu ağaç dikimi sadece burada değil ilimizin değişik yerlerinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. 2008 - 2012 yılını kapsayan ağaçlandırma ve erozyon seferberliğinde hedeflerimizi gerçekleştirdik. Orman varlığı açısından fakir bir iliz. Bunu arttırmalıyız. Bununla ilgili arkadaşlarımızda yoğun çaba harcıyorlar. Bugüne kadar 28 bin 150 hektar alana program konulmasına rağmen 30 bin 823 hektar alana ulaştık. Burada yüzde 109’luk gerçekleştirme sağladık. Yine bu kapsamda 25 milyon fidan toprakla buluştu” diye konuştu.

2012 yılının final yılı olduğunu belirten Yılmaz, “Final yılı olduğu için, bu yıl fidan dikimine biraz daha ağırlık vermek istedik. 2012 yılında bugüne kadar 3 milyon 369 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl sonuna kadar da yaklaşık 7 milyon fidan toprakla buluşmuş olacak. Bildiğiniz gibi bugün fidan dikimini yaptığımız bölge kış turizmi açısından dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Bu nedenle burada ağaçlandırma yapalım istedik. Kayseri’nin nefes alabilmesi açısından her alanda ormanlık bir bölge oluşturmalıyız. Bu fidanlar bu amaçlar doğrultusunda dikiliyor” şeklinde konuştu.

Fidan dikimi yapan Anadolu Ajansı muhabiri Hakan Can Şahin, “Kayseri Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu fidan dikim törenine katıldık. Bizde muhabirler olarak burada fidan dikimi yaptık. Tüm vatandaşlarımızı buraya fidan dikimine davet ediyoruz” dedi.

Öğrenciler de, “Kayserimizin dağlık yerlerinde şehrimizi güzelleştirmek için fidan dikimi yapıyoruz. Doğaya katkıda bulunduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.