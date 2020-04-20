600 HANELİ O KÖY KARANTİNADA

Bünyan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Akmescid Mahallesinde İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararıyla karantina uygulamasına geçilmiştir, bugün itibariyle Mahallemize giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” denildi.



600 haneli 1900 nüfuslu Akmescit köyünde yaşayan bir ailede yapılan tetkikler sonrasında Covid19 bulgusuna rastlanması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Bugün köye giden 2 ambulans aynı aileden Ersen A., Zeynep A., Cemal A. ve Menşure A.’yı hastaneye götürürken, İl Hıfzısıhha ve Sağlık müdürlüğü kararı ile köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.



Bünyan ilçesi Akmescit kızılören-Yünören, Akmescit Karatay, Akmescit tomarza, Akmescit Kayseri ve Akmescit Alaybeyli yolları Covid-19 korona nedeniyle kepçe ile toprakla kapatıldı.



Akmescitte Oluşan Karantinadan Dolayı Üreticilerin Mağdur Olmaması İçin Bünyan Süt Üreticileri Birliği Ve Damızlık Birliği Akmescitte Bulunan Üreticilerin Sütlerini Yarın Sabahtan İtibaren Alacakları, Bu Kurumların Dışında Hiç Kimsenin Süt Toplanmasına İzin Verilmeyeceği, Süt Vermek İsteyen Üreticilerin Toplayıcılarla Ve Birliklerle İrtibata Geçmesi Gerektiği öğrenildi.



Foto:İHA



