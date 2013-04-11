6,5 Milyon Konut Kentsel Dönüşüme Uğrayacak

Başkanlık Brifing Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkanı Sedar Altuntuğ, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fethi Şahinoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı.

Toplantıda "Kentsel Dönüşüm" yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun masaya yatırılarak "Yaşabilir Çevre ve Marka Şehirler" konusu üzerinde duruldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fethi Şahinoğlu, "Kentsel Dönüşüm" kanunu hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlattı.

Depremlere karşı dayanıklı konutların oluşturulması kapsamında 20 yıl içinde Türkiye'de 6.5 milyon konutun kentsel dönüşüme tabi olacağını ifade eden Şahinoğlu, bu konuda belediyelere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Belediyelerin riskli alan belirlemesi yapması gerektiğini kaydeden Şahinoğlu, konu hakkında detaylı bilgiler sundu.