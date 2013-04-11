Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

6,5 Milyon Konut Kentsel Dönüşüme Uğrayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, "Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

6,5 Milyon Konut Kentsel Dönüşüme Uğrayacak
Başkanlık Brifing Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkanı Sedar Altuntuğ, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Rıfat Yıldırım, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fethi Şahinoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yetkililer katıldı.
Toplantıda "Kentsel Dönüşüm" yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun masaya yatırılarak "Yaşabilir Çevre ve Marka Şehirler" konusu üzerinde duruldu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fethi Şahinoğlu, "Kentsel Dönüşüm" kanunu hakkında bilgiler vererek Türkiye'nin deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlattı.
Depremlere karşı dayanıklı konutların oluşturulması kapsamında 20 yıl içinde Türkiye'de 6.5 milyon konutun kentsel dönüşüme tabi olacağını ifade eden Şahinoğlu, bu konuda belediyelere önemli görevler düştüğünü söyledi.
Belediyelerin riskli alan belirlemesi yapması gerektiğini kaydeden Şahinoğlu, konu hakkında detaylı bilgiler sundu.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.