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65 yaş ve üstü sokağın tadını çıkarıyor

Kayseri’de 50 gündür sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırılınca, kendilerini sokaklara attı.

65 yaş ve üstü sokağın tadını çıkarıyor

21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon 65 yaş ve üstü vatandaşlar 50 gündür sokağa çıkamıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı izni getirileceğini açıklamıştı.


10 Mayıs 2020 saat:11.00 itibariyle 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı 4 saatlik sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlaması saat 11.00 itibariyle kaldırılınca, Kayseri’deki 65 yaş ve üstü kendilerini sokaklara attı.



Park, cadde ve sokaklarda gezen 65 yaş ve üstü, 4 saatlik özgürlüğün tadını çıkarıyor. Uygulama, saat 15.00'e kadar sürecek.
 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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