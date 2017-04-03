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68 sanıklı FETÖ davasının 3. duruşması

Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 68 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması başladı. 

68 sanıklı FETÖ davasının 3. duruşması
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Kayseri’de FETÖ’ye ilişkin soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün ‘il imamı’ firari Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması, Kayseri Adalet Sarayı’nda başladı. 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda görülmeye başlanan dava öncesinde adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (İHA)

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KayseriFetöKAYSERİ GÜNDEM GAZETESİ
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