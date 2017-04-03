Kayseri’de FETÖ’ye ilişkin soruşturma kapsamında iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün ‘il imamı’ firari Sıtkı Baş’ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması, Kayseri Adalet Sarayı’nda başladı. 250 kişilik Kayseri Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda görülmeye başlanan dava öncesinde adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı. (İHA)
68 sanıklı FETÖ davasının 3. duruşması
Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 68 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması başladı.
03 Nisan 2017 Pazartesi 12:45
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:KayseriFetöKAYSERİ GÜNDEM GAZETESİ
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.