7 mahalleden geçen bulvar açıldı 

Açılış törenine; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri AK Parti Millet Vekili Ve Önceki Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti MKYK üyesi İsmail Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kayseri Valisi Süleymen Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, İl Yöneticileri, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.







Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Süleyman Kamçı, yolun ekonomiye açılan bir kapı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.







Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri Belediye modelinin artık tüm ülkeyi kapladığını, gittiği her yerde bu projelerin nasıl inşa edildiğini sorduklarını belirterek, “Melikgazi Belediyesi gerçekleştirdiği yatırımlar ile ilçe halkına büyük hizmetler ve kolaylıklar sunmaktadır. Bu yolun önemini hepimiz biliyoruz. Ancak daha da önemlisi bu yola veren isminin de çok anlamlı olmasıdır. Hem geleceğe yatırım yapan şehidimizin ismini veren Melikgazi Belediyemizi kutluyorum. Melikgazi Belediyesi yatırımları ve hizmetleri ile hem bölgenin gelişimine katkı sağlayan kurumdur. Şehrin Atom Karıncası olan Memduh Büyükkılıç Başkanı kısa sürede bu yatırımları gerçekleştirerek hizmete sunmasından dolayı kendilerini kutluyorum” dedi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’de yaptığı açıklamada “Yol medeniyettir. Yol gelecektir. Bu yolun ne kadar önem arz ettiğini biliyorum. Bu yol hem mesafiyi kısaltacak hem de güvenli ve seri ulaşım sağlayacaktır. Daha kısa sürede daha etkin, güvenli ve seri ulaşım sağlanarak zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacaktır. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.







Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Taha Carım Bulvarı’nın alternatif bir yol olarak zaman, yakıt, imarlaşma ve güvenli ulaşım gibi bir çok faydayı beraberinde getireceğini ifade ederek “2014 yılında yüksek gerilim elektrik aktarma direklerinin kaldırılması ile 7 mahalleden geçecek yeni bir yol çalışmasına başladık. Sonuçta 7,5 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olan ve açılışı yaptığımız bu yolu ilimize kazandırdık. Taha Carım Bulvarı belediyemiz imkanları ile yapıldı.







Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile Bel-Sin toplu konut alanını şehrimize bağlayan 3 alternatif yolunu hizmlete açıyoruz. 6 km uzunluğunda olan ancak bağlantı yolları ile 7,5 km ve 25 metre genişlindeki yol üzerinde kavşaklar oluşturularak bağlantı yolları da inşe ettik.







Orta refuj, yaya kaldırımları ile güvenlik hattı oluşturduk. Modern sokak aydınlatması ile Işıklandırıldı. Bu rakamlar yolun ne keder gerekli ve yerinde yapıldığının bir göstergesidir. Hizmetlerin ve yatırımların önünü açan Anadolu insanını hak ettiği hizmeti almasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkür ediyoruz. Kayseri hizmet ve yatırımların daha hızlı olarak artmaktadır çünkü Kayseri Belediye Modelinin öncüsü Mehmet Özhaseki Beyin Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Ankara’da olmasının faydası Kayserililere yatırım ve hizmet olarak yansımaktadır” diye konuştu.









Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve protokol hep birlikte açılış kurdelesini kestiler.

İHA