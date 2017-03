71 iŞADAMININ YARGILANDIĞI FETÖ DAVASI 3 GÜN SÜRECEK

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı Terör (FETÖ/PDY) Örgütüne Üye Olma, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve Terörizmin Finansmanına Muhalefet' suçlamalarıyla gözaltına alınan 71 işadamı hakkında kamu davası açıldı. Aralarında eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, iş adamları Fatih ve Suat Somyürek, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ, Nuh Mehmet Saçmacı, Nureddin Okandan ve Ersin Kıranatlıoğlu gibi isimlerin de bulunduğu 71 işadamı hakkında 316 sayfalık iddianame hazırlandı.



İddianameyi kabul eden 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri'nin şuana kadar en fazla sanıklı FETÖ davasını 6-7-8 Haziran tarihlerinde gerçekleştirmeyi kararlaştırdı.



alınan 17'si tutuklu, 1'i başka suçtan tutuklu, 54'ü tutuksuz toplam 71 sanığın yargılanacağı davada 6 müşteki de katılma talebinde bulunacak.



17 TUTUKLU SANIK

İşte o davada tutuklu yargılanacak sanıklar: "A. E., B. Ü., F. S., H. K., H. K., İ. S. B., M. K., M. A., M. F., M. Ö., M. Ö., O. T., O. K., S. S., S. S., S. G., Ş. H."



54 TUTUKSUZ SANIK

Tutuksuz sanıklar ise şöyle: "A. Ş., A. K., A. K., A. M., A. Ö., A. Ö., A. Ş., A. Ç., A. E., A. Y., C. G., E. H., E. B., E. Ö., E.K., G. G., H. A. K., H. İ. O., H. M. Ö., H. S., H. K., H. C., H. S., H. S., H. A., H. C., İ. B., İ. K., İ. R. T., M. H., M. A., M. K., M. S., M. U., M. H., M. Y., M. E. H., M. K., M. Ö., M. S., M. Ş. G., N. G., N. M. Ç., N. M. S., N. O., Ö. D., R. İ., R. Y., S. Y., S.Y., Ş. A., T. U., T. K."



1 BAŞKA SUÇTAN TUTUKLU SANIK, 6 ŞİKAYETÇİ

Sanık V. N.'nin başka suçtan tutuklu bulunduğu davada katılma talebinde bulunacak müştekiler şunlar: "C. T., H. İ. D., M. C. K., M. D., T. T., Z. Y."

İHA