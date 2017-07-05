FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.
739 emniyet personeli görevine iade edildi
FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi. Göreve dönenler arasında Kayseri'den de bazı polisler var.
05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11
FETÖ bağlantısı bulunamadı (Kayseri Gündem)
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