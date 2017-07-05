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739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi. Göreve dönenler arasında Kayseri'den de bazı polisler var.

739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.

FETÖ bağlantısı bulunamadı

İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi. Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı. Göreve dönenler arasında Kayseri'den de bazı polisler var. 

(Kayseri Gündem)
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