739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edildi. Göreve dönenler arasında Kayseri'den de bazı polisler var.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11