7.5 milyon bina yenilenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Gölcük'te Habertürk’ten Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

17 Ağustos Depreminin yıldönümü

Türkiye’deki deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, “İnsani kaygı taşımaktan ziyade sorumluluk makamında olan biri olarak vazifesini hakkıyla yerine getirme duygusunu taşıyan biri olarak korkuyorum. Bugün için de hazırlık yapıyorum. Bize Allah'ın müthiş bir nimeti olan doğa binbir iyilik sunuyor. Ama orada bir denge var. İnsanoğlunun bu dengeyi anlaması gerekiyor. Ama bunu görmezden gelirse o kendi kuralı işliyor. Bir gün kendini hatırlatıyor. O dengeyi bozmaya çalışırsanız sizden intikam alıyor. Türkiye deprem bölgesi.” diye konuştu.

“Türkiye çapında 15 sene süremiz var. Riskli gördüğümüz 7.5 milyon bağımsız birimi yenilemek zorundayız. “ diyen Bakan Özhaseki şunları söyledi:

“Hedefimiz yılda İstanbul'da 200 bin, Anadolu'da 300 bin binayı yenilemek. Teşvik sağlayarak, finans sorununu çözerek vatandaşlarımızın evlerini yenilemesini sağlayacağız. Eski yasada bu işi kötüye kullananlar yüzünden çok hızlanamadık. Fikirtepe diye bir yer var, 5 yıldır uğraşıyoruz. Yakında yüzde 100'ünü çözmüş oluruz. Orada karşılaştığımız zorluklar... İnsanlar çok masum şekilde müteahhite imza atıyorlar. Ama birtakım müteahhitler daha fazla vaadediyorlar. İki, üç müteahhit çıkınca kavga ediyorlar. Bir yandan vatandaşın içinde de tek tük de olsa çıkarcı tipler de çıkıyor. Onlar da yürütmeyi durdurma alıyorlar. Müteahhitlerle anlaşmaya çalışıyorlar.” 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kentsel dönüşümü hızlandırmak için bir yasa daha çıktı. Birçok avantajlar sağlandı. Bizim istediğimiz hızda değil. 212 riskli alan ilan etmişiz. Burada yaklaşık 540 bin bina var. Bir de 'Benim evim çürük' diyen 500 bine yakın bina var. 1 milyon 35 bin civarında bağımsız birim var. Yani 5 yıl içinde dönüştürmek istediğimiz konutlar 1 milyon civarında. Bunun ne kadarı yıkılmış? Riskli alanlarda yüzde 15'teyiz. Riskli yapılarda yüzde 77'lerdeyiz. Yani tek tek bina bazlı dönüşümlerde daha ilerideyiz. Kuzey Anadolu fayı çok hareketli. 60 yıl içinde o çizgi çok net olarak gelmiş. Şimdi İstanbul'da bekliyor. Bugün bir hocamız 2045'e kadar dedi. daha önce 2030'a kadar denildi. İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor. Hazırlıklarımızı yapmalıyız. İstanbul dünyada en önemli ve çok acil olarak deprem konusundaki tehlikeli şehirler içinde ilk 10'da yer alıyor. Bir deprem olduğunda 4 milyon 700 bin yapı stoğunun yüzde 15'i risklidir. 600 bin bina demek. 600 bin konutun yıkılması demek sadece ekonomik olarak 100 milyar dolar demek. Bunların yıkılması demek sokaktaki altyapının da yıkılması demek. İş kaybını da ekleyin. 300 milyar dolarlık kayıp demek. Bunları aşacak yasayı yazdık. Bu sene içinde inşallah yasayı çıkarırız. KHK ile veya Meclis açıldığında öncelik vererek. Eli kulağında. Gelecek sene pilot yıl olarak İstanbul'da 200 bin konutu dönüştürürüz. Belediye başkanlarına duyuruda bulunuyorum. Asıl dönüşümü belediyeler yapar alan bazlı. Ya zeminde bir sıkıntı vardır ya da binalarda bir sıkıntı vardır. Mahalle bazlı dönüşüm için hazırlık yapılabilir.

(habertürk)



