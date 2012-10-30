8 Otomobili Serçe Parmağıyla Çekti

Anadolu Herkülü lakaplı Zafer Pezük Oto Galericiler Sitesi sponsorluğunda yaklaşık 10 ton ağırlığındaki 8 otomobili serçe parmaklarıyla çekti. Yaklaşık 8 metre araçları çekmeyi başaran Pezük, “Araçları çekmeyi başardığım için çok mutluyum. Araçları çekmek için önceden hazırlandım. Ben bu araçları bir hobi olarak çekiyorum. Biraz zor oldu. Bundan sonraki hedefimde inşallah TIR çekeceğim. Bundan öncede bildiğiniz gibi tramvay, minibüs, otomobil çekmiştim. İnşallah bu başarılarımı sürdüreceğim” diye konuştu.

Oto Galericiler Sitesi Başkanı Bilal Atabey Anadolu Herkülünün başarılı bir şekilde otomobil çekmesinin ardından kendisine maket otomobil hediye etti.