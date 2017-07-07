Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

965 şirket ve 107 gerçek kişinin mal varlıkları TMSF'de!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli TMSF'nin, Türkiye genelinde toplam 965 şirket ve 107 gerçek kişinin mal varlıklarına kayyum olduğunu söyledi.

965 şirket ve 107 gerçek kişinin mal varlıkları TMSF'de!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğini veya Fon'un bu şirketlere kayyum olarak atandığını belirterek, ayrıca TMSF'nin 107 gerçek kişinin mal varlıklarına kayyum olduğunu bildirdi.

Canikli, yaptığı yazılı açıklamada, KHK'lar kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkilerinin TMSF'ye devredildiğini veya Fon'un bu şirketlere kayyum olarak atandığını ifade ederek, ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyum olarak TMSF'nin getirildiğini kaydetti.

Bu şirketlerin 496'sının anonim, 354'ünün limited şirket, 22'sinin anonim / limited şirket şubesi, 67'sinin ticari işletme,1'inin ticari işletme şubesi, 5'inin yurt dışında kurulu şirket, 9'unun işletme, 3'ünün kollektif şirket, 3'ünün ortaklık, 2'sinin adi komandit şirket, 1'inin adi ortaklık, 1'inin kooperatif ve birinin de avukatlık ortaklığı olduğuna dikkati çeken Canikli, bu şirketlere toplam 312 kişi atandığını vurguladı.

Canikli, bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 41 milyar lira, özkaynak toplamının yaklaşık 18,2 milyar lira, ciro toplamının yaklaşık 21,9 milyar lira olduğunu belirterek, söz konusu şirketlerde yaklaşık 46 bin 357 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
965 ŞİRKET107 GERÇEKKİŞİMAL VARLIĞITmsf.NURETTİN CANİKLİTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.