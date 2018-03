A'dan Z'ye yeni sistem

Milyonlarca öğrenci ve aileyi yakından ilgilendiren liselere girişte uygulanacak yeni sistemin merak edilenlerini tüm yönleriyle açıklıyor. Yeni model, velilerin kaygısını giderecek, öğrencilerin sınav stresini bitirecek, hayata hazırlanışını teşvik edecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesiyle eğitim sisteminde cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarından biri başladı. Reform bir günde e bir talimatla başlamadı. Reformun iradesinin ardından 15 yıllık eğitim alt yapı hazırlığı ve 2 yıldır süren sistem çalışması yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardır ihmal edilen eğitimin önce okul, sınıf, sıra, ders kitabı, akıllı tahta, tablet, bilgisayar, internet alt yapısını yenilenmesini ardından da "niteliği, kalitesi ve vizyonunun" değişmesini tüm hükümet programlarının hepsinde yer verdi. Erdoğan, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde, "Ücretsiz ders kitaplarından, yeni dersliklere, müfredat güncellemesinden öğreten atamalarına kadar hemen her alanda daha önce hayal dahi edilemeyen adımları attık. İnşallah önümüzdeki dönemde milli ve manevi değerlere sahip, nitelikli, özgür, evrensel ile yereli mezcetmiş başarılı nesiller yetiştireceğiz" diyerek eğitim reformuna işaret etti.



YKS 23 HAZİRAN'DA

YKS'nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı'nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar verildi. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtildi.



HER ŞEY DETAYLI OLARAK DÜŞÜNÜLDÜ



LİSEYE KAYIT SİSTEMİ NASIL YAPILACAK?

Ortaokul 8'inci sınıftaki 1.2 milyon öğrencinin yüzde 92'si adresine en yakın, kendi istediği bir okula herhangi bir şart aranmaksızın kayıt yaptırabilecek. Kayıt için, öğrenci evine en yakın okullar arasından 5 tercih yapacak.



TORPİLLE KAYIT MÜMKÜN MÜ

Öğrencinin tercih ettiği 5 okuldan birine kaydı merkezi olarak bakanlıktan yapılacak. Böylelikle okul müdürünün keyfi uygulaması ya da torpil söz konusu olmayacak. Bakanlık her yıl Nisan ayında, sınavla öğrenci alacak okulları ve okul türleri göz önüne alınarak oluşturulan Eğitim Bölgelerini açıklayacak.



SINAV STRESİ BİTECEK Mİ?

1.2 milyon öğrenci zorunlu olarak sınava girme uygulaması kaldırılacak. Sınav isteğe bağlı olduğu için streste azalacak. Ayrıca öğrenci eskiden mahallesindeki okula girmek için de sınava girip en az o okulun puanını alması gerekiyordu. Şimdi herhangi bir şart aranmaksızın evine yakın okula gidebilecek. Bu da sınav stresini artıracak.



ÖĞRENCİLER NİTELİKSİZ OKULLARA MI MAHKUM EDİLECEK?

Hayır. Türkiye'de 11 bin liseden sadece 600'u sınavla öğrenci alacak. Diğer 10 bin 400 okulun nitelik seviyesi birbirine yakın olacak. Ayrıca başarılı, orta ve az başarılı öğrenciler aynı sınıfta olduğu için birbirlerini akademik olarak olumlu olarak etkileyecek.



HANGİ OKULLAR İÇİN SINAV YAPILACAK?

Ortaokulda, akademik başarıları, yetenekleri ve becerileriyle öne çıkan öğrencilerin yüzde 8'i ise 'Sınavla Öğrenci Alan' liseler arasından 'seçilmiş' 600 liseye gidecek. Bu liselere sınava girip kazananların kayıtları yapılacak. Bu okullar, tüm Fen Liseleri, tüm Sosyal Bilimler Liseleri, bakanlık tarafından seçilmiş kriterlere uygun bazı Anadolu Liseleri, çok talep gören ve uluslararası başarılara imza atan İmam Hatip Liseleri ve Mesleki Teknik Eğitim Liseleri ile Proje Okulları sınavla alım yapacak. Kontenjan yaklaşık 100 bin öğrenciyi kapsayacak.



6 AY TAŞINMAMA ZORUNLULUĞU MU VAR?

Hayır. Kayıtlardan ne öncesinde ne de sonrasında velilere aynı adreste ikamet etme zorunluluğu olmayacak. Bu Anayasa'nın seyahat özgürlüğüne aykırı. Adresle ilgili zorlama ya da daha önceden takip söz konusu değil.



SINAV NEREDE-NE ZAMAN GERÇEKLEŞEK?

8'inci sınıfta isteyen her öğrenci herhangi bir ön şart aranmaksızın sınava girebilecek. Sınavla öğrenci alan okullar MEB tarafından her yıl Nisan ayında duyurulacak. Sınav Haziran ayının ilk haftasonu yapılacak.



SINAV HANGİ DERSLERİ KAPSAYACAK?

Sorular Bakanlık 'soru havuzunda' hazırlanacak. Sınav tek oturum halinde gerçekleşecek. Sınav 60 soruyla 90 dakikada yapılacak. Sorular, 6,7 ve 8'inci sınıftan sorulacak. Soruların ağırlı zorunlu temel dersler olan Türkçe, matematik, fen, sosyal bilim, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsayacak. Sınav test usulü yapılacak ve çoktan seçmeli şıklarla gerçekleşecek. Açık uçlu soru sorulmayacak.

​

ALİ:Sınava girmeyecek, stres yaşamayacak, kurs ya da özel ders almasına gerek olmayacak. İstediği spor, sanat, sosyal aktivitelere katılabilecek. Mahallesinde istediği liselerden birine kayıt olacak.



AYŞE :Sınava girecek. Puanına göre kazandığı okullardan birine yerleştirilecek.



BETİL: Betil düz liseyi tercih etti. Ancak evinin yakınında İmam Hatip Lisesi var. Betil, evine yakın, kendi istediği liselerden birine kayıt olacak. İmam Hatip ya da Meslek Lisesi'ne istemeden kaydı mümkün olmayacak.

​

AHMET :Sınava girdi ancak kazanamadı. Mahallesinde tercih ettiği okullardan birine kaydını yaptıracak.



MEHMET: Evine en yakın 3 farklı lise türünü de tercih etti. Tercih sırasına göre istediği okullardan birisine kayıt yapılacak.



FATMA VE ORHAN: Aynı mahallede aynı İmam Hatip Lisesi'ni tercih etti. Ancak okul kontenjanı doldu. Okul tercihinde, ilk önce tercih eden kayıtta öncelik kazanacak.



CAN: Özel okulda okumak istiyor. İstediği zaman kayıt yaptırabilecek. Ancak gideceği özel okul sınavla öğrenci alıyor. Can, okulun yaptığı sınava başvuracak, sınava girecek ve aldığı puan yeterse istediği özel okula kayıt yaptırabilecek.. (Takvim.com.tr.)