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AB antlaşması güncellenecek Türk Ekonomisi şahlanacak

Türkiye, Avrupa Birliği'yle 22 yıl önce imzalanan Gümrük Birliği (GB) anlaşmasının yeniden düzenlenmesi konusunda önemli bir eşiği atlamaya hazırlanıyor.

AB antlaşması güncellenecek Türk Ekonomisi şahlanacak

AB-Türkiye arasındaki ticaret hacmini 300 milyar dolara çıkarma potansiyeli olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için taraflar 13 Haziran'da Brüksel'de masaya oturuyor.

AB antlaşması güncellenecek Türk Ekonomisi şahlanacak

Türkiye, GB'nin hizmetler, gıda-tarım, kamu alımları ve üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmalarını kapsayacak şekilde güncellenmesini istiyor. Türkiye'nin AB'nin üçüncü taraflarla yapacağı ticaret anlaşmalarından kaynaklanan dezavantajlarının da ortadan kaldırılması hedefleniyor.


AB antlaşması güncellenecek Türk Ekonomisi şahlanacak

Tarım ürünlerinden ülkeye giren ikinci el Otomobile kadar birçok sektöre ilişkin başlığın masaya yatırılacağı görüşmelerde, yapılacak güncellemelerle Türkiye'nin ihracatta eli güçlenecek. Anlaşmanın Türkiye'nin talepleri doğrultusunda revize edilmesi durumunda olası yansımaları şöyle olacak:



AB antlaşması güncellenecek Türk Ekonomisi şahlanacak

GÜMRÜK KORUMASI KALKACAK

Tarım ve hizmet sektörlerinde de koruma kaldırılacak. (İNTERNETHABER.COM)

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