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ABD Başkanına Yazdığı Mektubu Verecek

Mavi Marmara gemisinde İsrail komandolarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, “ABD Başkanı Obama’ya ulaştırılmak üzere mektup yazdım ve Başbakanımıza ilettim. Başbakanımız mektubu bizzat benim vermemi ve randevu alırsak görüşmemi istedi ve kafileye dahil oldum” dedi.

ABD Başkanına Yazdığı Mektubu Verecek
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde kafileye dahil olan Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, “ABD Başkanı Obama’dan randevu istemek için mektup yazdım. Mektubun iletilmesi için Başbakan ile görüştüm. Başbakanımız mektubu bizzat vermemi, randevu alınabilirse yine bizzat benim görüşmemi istedi ve apar topar kafileye dahil oldum” diye konuştu.
Ahmet Doğan, mektupta Furkan’ı anlattığını belirterek, yaşantısı hakkında bilgi verdiğini söyledi.
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