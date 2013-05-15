ABD Başkanına Yazdığı Mektubu Verecek

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde kafileye dahil olan Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, “ABD Başkanı Obama’dan randevu istemek için mektup yazdım. Mektubun iletilmesi için Başbakan ile görüştüm. Başbakanımız mektubu bizzat vermemi, randevu alınabilirse yine bizzat benim görüşmemi istedi ve apar topar kafileye dahil oldum” diye konuştu.

Ahmet Doğan, mektupta Furkan’ı anlattığını belirterek, yaşantısı hakkında bilgi verdiğini söyledi.