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ABD'den tepki çeken mülteci kararı

ABD yönetimi çok tartışma oluşturacak bir karara daha imza attı. Yönetim mülteci çocuklarla ailelerini zorla ayırma kararı aldı.

ABD'den tepki çeken mülteci kararı

ABD Ulusal Güvenlik Departmanı, ülkeye yasa dışı girişi yapan çocuk mülteciler ile ebeveynlerini zorla ayırma kararı aldı.

ABD basınından The Hill'in haberine göre, Amerikalı yetkililer mültecilerin ülkeye yasa dışı girişini caydırmak için böyle bir karar aldıklarını duyurdu.

Ele geçirilen rapor doğrultusunda, sığınmacı ebeveyn sınır dışı edilmek için gözaltında tutulacak. Mülteci çocuklar ise 'Sağlık ve İnsan Hakları Hizmetleri Bölümü'nde koruyucu olarak tutulacak. ABD federal mahkemesi, çocukların uzun süreli gözaltında tutulmasını yasaklanmıştı.

ABD Sığınma Şube Müdürü John Lafferty, mültecilerin gözaltında tutulması için 20 bin yatak kapasitesinin olduğunu belirtti. MSNBC'nin haberine göre de, yeni karar doğrultusunda mevcut kapasitede yüzde 500'lük artışa gidilecek.

Amerikalı yetkililer, sınır güvenlikleri için alınacak önlemler çerçevesinde Kongre'den daha fazla bütçe istiyor.
kaynak: Doğru Haber

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