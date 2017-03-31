ABD KATLİAMLARI TRUMP İLE HIZLANDI

“2000’li yıllardan önce Japonya’da daha sonra Vietnam da toplu insan katliamlarına katillik yapan ABD, 2000’li yıllardan sonra İslam ülkelerinde işgal, tecavüz ve toplu katliamları ile anılır olmuştu.” diyen Kurban, “2000’li yıllardan sonra uydurma bahanelerle körfez saldırısını çıkarıp Irak’ı işgal eden, bu ülkede Ebu Garip başta olmak üzere değişik cezaevlerinde kadın erkek demeden toplu tecavüzler, işkenceler ve katliamlar yapan ABD daha sonra bu çirkinliklerini Afganistan, Suriye ve Yemen’de devam ettirdi.

Bir önceki devlet başkanı Barack Obama döneminde insan hakları karnesi oldukça zayıflayıp hak ihlallerinde dünyada birinci sıraya yükselen ABD, yeni başkan Donald Trump döneminde katliamlarını artırarak insanlık suçu işlemeye hız verdi.” şeklinde konuştu.

Yeni başkan döneminde 10’a yakın İslam ülkesinden hiçbir suçu olmayan insanların ABD’ye girişinin engellendiğini hatırlatan Kurban sözlerini şöyle sürdürdü,

“Seyahat hürriyetlerini kısıtlayan ABD yönetimi, 3 hafta önce Suriye’nin Halep kentinde Müslümanların namaz kıldıkları vakitte bir camii bombalayıp 100’e yakın Müslüman’ın vahşice öldürülmesine imza attı. Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi bu katliamın ardından Irak’ın Musul, Suriye’nin Rakka ve Yemen’in farklı bölgelerine savaş uçaklarıyla bombalar yağdırarak çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 1000’e yakın Müslüman’ı katletti.

Tüm bu olaylar yaşanırken ülkelerinden kaçıp Avrupa ülkelerine sığınmak için Doğu Akdeniz ve Afrika sahillerinden, Ege kıyılarından denize açılan mültecilerin ilkel şartlarda yaptığı yolculuklarda 500’den fazlası denizlerde boğularak hayatlarını kaybettiler.

Mazlumder Kayseri Şubesi olarak, Dünyanın süper gücü olarak bilinen, müdahil olduğu başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki olaylarda katliamlar, tecavüzler, ,işkenceler yaparak işlediği insanlık suçunda da birinci olan ABD’nin başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada ki insanlık suçlarını, insan hakları adına kınıyor, lanetliyor, katliamlarda ölen savunmasız mazlumlara Allahtan rahmet diliyoruz. Bu ihlallerin sona ermesi için İslam İşbirliği Teşkilatını, İslam Ülkelerini ve uluslar arası insan hakları örgütlerini ve mahkemelerini güç birliği yaparak harekete geçmeye davet ediyoruz.”

Kurum Haberi