ABD'li Vekillerden Kayserili Gündeş'e Acı İtiraf

AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır’ın ve Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaleti Milletvekili John Deffenbaugh, Milletvekili Tom Taylor, Georgia eyaleti Emniyet Müdürü Thomas E. Brown, Milton şehri Belediye Başkanı Christopher J. Lagerbloom’un katıldığı, İzmir Milletvekili İlhan İşbilen tarafından organize edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışma yemeğinde, Orta Doğu ve Asya Pasifiğin genel durumu masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, çalışma yemeğinde, birçoğu Türkiye ile komşu olan ve dünya petrol üretiminin yüzde 50’sini sağlayan Orta Doğu ülkelerinde en kısa sürede hukukun üstünlüğünün, insan haklarının, demokrasinin tesis edilmesini ve barışın sağlanmasını istediklerini söyledi. Milletvekili Gündeş Bakır, Türk demokrasisinin tüm İslam ülkeleri için bir örnek olduğunu, Orta Doğu’nun ve Türkiye’nin öneminin hiçbir zaman hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

Amerikalı Milletvekilleri ile gerçekleşen çalışma yemeğinde, Türkiye’deki Gezi parkı olaylarına da değinildi. Gezi Parkı olaylarının, Amerika medyası tarafından Türkiye’de sanki bir iç savaş varmış gibi gösterildiğini belirten Amerikalı Milletvekilleri, Türkiye’ye geldiklerinde, akrabalarının kendileri için endişe duyduklarını, ancak duyulan endişelerin tamamen anlamsız olduğunu söylediler. Türkiye’deki olayların, küçük yerlerde lokalize bir durum olduğunu gözlemlediklerini kaydeden Georgia Milletvekilleri, “Türkiye’ye geldiklerinde kesinlikle korkulacak bir durum ile karşılaşmadık, aksine Türkiye gayet sakin bir ülke, endişe duyulacak bir durum yok. Türkiye’de çok iyi bir şekilde ağırlandık, yemekler güzel, hava güzel, kaygılanacağımız herhangi bir olay görmedik.” dedi.